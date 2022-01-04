https://ria.ru/20220104/opek-1766590180.html
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти - РИА Новости, 04.01.2022
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:35
2022-01-04T23:35
2022-01-04T23:48
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экономика
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки."Мы приветствуем решение ОПЕК+ продолжить увеличение добычи и производства", - сказала она.Псаки отметила, что вместе с решением США о выпуске нефти из стратегических запасов действия ОПЕК+ помогут восстановлению экономики.
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в мире, сша, опек, экономика
23:35 04.01.2022 (обновлено: 23:48 04.01.2022)
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
Представитель Белого дома Псаки: США приветствуют решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти