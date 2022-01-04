https://ria.ru/20220104/opek-1766590180.html

США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти

США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти - РИА Новости, 04.01.2022

США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти

США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:35

2022-01-04T23:35

2022-01-04T23:48

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки."Мы приветствуем решение ОПЕК+ продолжить увеличение добычи и производства", - сказала она.Псаки отметила, что вместе с решением США о выпуске нефти из стратегических запасов действия ОПЕК+ помогут восстановлению экономики.

https://ria.ru/20220104/dobycha-1766573087.html

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в мире, сша, опек, экономика