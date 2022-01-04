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США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти - РИА Новости, 04.01.2022
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:35
2022-01-04T23:48
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сша
опек
экономика
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки."Мы приветствуем решение ОПЕК+ продолжить увеличение добычи и производства", - сказала она.Псаки отметила, что вместе с решением США о выпуске нефти из стратегических запасов действия ОПЕК+ помогут восстановлению экономики.
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в мире, сша, опек, экономика
23:35 04.01.2022 (обновлено: 23:48 04.01.2022)
 
США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти

Представитель Белого дома Псаки: США приветствуют решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США приветствуют решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы приветствуем решение ОПЕК+ продолжить увеличение добычи и производства", - сказала она.
Псаки отметила, что вместе с решением США о выпуске нефти из стратегических запасов действия ОПЕК+ помогут восстановлению экономики.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
19:12
Россия восстановит добычу нефти на 85 процентов от ограничений ОПЕК+
 
В миреСШАОПЕКЭкономика
 
 
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