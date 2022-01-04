20:27 04.01.2022 (обновлено: 20:57 04.01.2022)
В ООН возлагают на переговоры России с США и НАТО большие надежды
ООН рассчитывает, что переговоры России с США и НАТО приведут к деэскалации напряженности
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 4 янв – РИА Новости. ООН, 4 янв – РИА Новости. В ООН рассчитывают, что предстоящие переговоры России с США, НАТО, ОБСЕ приведут к снижению напряженности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.
"Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров РФ с США, НАТО и ОБСЕ.
"Мы всегда поддерживаем диалог, в особенности если он проходит на высшем уровне", - добавил он.
ООН надеется на продолжение контактов между Россией и США, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы приветствовали ряд контактов на высоком уровне, в том числе телефонные переговоры (между президентами РФ и США – ред.). Мы надеемся, что эти контакты продолжатся, даже если напряженность будет сохраняться, мы надеемся, что диалог продолжится", - сказал Дюжаррик.
"Мы не хотели бы видеть каких-либо военных действий на Украине, откуда бы они не возникли", - добавил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.