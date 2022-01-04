https://ria.ru/20220104/oon-1766579394.html

В ООН возлагают на переговоры России с США и НАТО большие надежды

В ООН возлагают на переговоры России с США и НАТО большие надежды - РИА Новости, 04.01.2022

В ООН возлагают на переговоры России с США и НАТО большие надежды

В ООН рассчитывают, что предстоящие переговоры России с США, НАТО, ОБСЕ приведут к снижению напряженности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T20:27

2022-01-04T20:27

2022-01-04T20:57

в мире

сша

оон

нато

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8e79d979fcdc00702995fc22f62dc85d.jpg

ООН, 4 янв – РИА Новости. ООН, 4 янв – РИА Новости. В ООН рассчитывают, что предстоящие переговоры России с США, НАТО, ОБСЕ приведут к снижению напряженности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге."Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров РФ с США, НАТО и ОБСЕ."Мы всегда поддерживаем диалог, в особенности если он проходит на высшем уровне", - добавил он.ООН надеется на продолжение контактов между Россией и США, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы не хотели бы видеть каких-либо военных действий на Украине, откуда бы они не возникли", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220101/sanktsii-1766341583.html

https://ria.ru/20220104/bayden-1766539845.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, нато, обсе, россия