https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html

Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель

Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель - РИА Новости, 04.01.2022

Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель

Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов за баррель,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:17

2022-01-04T14:17

2022-01-04T14:17

экономика

urals

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов за баррель, следует из данных Минфина РФ."Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2021 года (среднегодовая) сложилась в размере 69,0 доллара за баррель, в 2020 году - 41,73 доллара за баррель", - сообщает ведомство.При этом средняя цена Urals в прошедшем декабре составила 72,71 доллара за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года, когда она находилась в среднем на уровне 49,37 доллара за баррель, уточняет Минфин.

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экономика, urals, цены на нефть, россия