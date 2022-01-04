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Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель
Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель - РИА Новости, 04.01.2022
Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель
Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов за баррель,... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:17
2022-01-04T14:17
2022-01-04T14:17
экономика
urals
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в прошлом году выросла в 1,7 раза к уровню 2020 года, составив 69 долларов за баррель, следует из данных Минфина РФ."Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2021 года (среднегодовая) сложилась в размере 69,0 доллара за баррель, в 2020 году - 41,73 доллара за баррель", - сообщает ведомство.При этом средняя цена Urals в прошедшем декабре составила 72,71 доллара за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020 года, когда она находилась в среднем на уровне 49,37 доллара за баррель, уточняет Минфин.
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экономика, urals, цены на нефть, россия
Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель
Минфин: средняя цена нефти Urals в 2021 году выросла до 69 долларов за баррель