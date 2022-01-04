https://ria.ru/20220104/nauseda-1766566565.html

Президент Литвы выступил за отмену режима ЧП на границе с Белоруссией

Президент Литвы выступил за отмену режима ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.01.2022

Президент Литвы выступил за отмену режима ЧП на границе с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за отмену режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:23

2022-01-04T17:23

2022-01-04T19:02

в мире

литва

белоруссия

минск

латвия

гитанас науседа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/42/1560964266_0:375:2842:1974_1920x0_80_0_0_18fe3068d00eda11a208a6aaf2b2c497.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за отмену режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.По его словам, "проблема мигрантов на данный момент уже решена", а в случае ухудшения ситуации ЧП можно ввести заново.В декабре сейм до 15 января 2022 года продлил действие режима в приграничных районах с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.Литва, Латвия и Польша в последние месяцы сообщали о росте числа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Запад обвинил Минск в создании миграционного кризиса.В Белоруссии это отвергают. По словам президента Александра Лукашенко, республика больше не сдерживает поток нелегалов, так как у нее из-за западных санкций нет на это "ни денег, ни сил".В середине декабря в пресс-службе МВД Литвы заявили, что за последний год около 2500 граждан Ирака попросили убежища в республике, но Вильнюс удовлетворил только четыре прошения.

https://ria.ru/20211231/polsha-1766251830.html

https://ria.ru/20211228/voyna-1765750375.html

литва

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, латвия, гитанас науседа