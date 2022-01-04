17:23 04.01.2022 (обновлено: 19:02 04.01.2022)
Президент Литвы выступил за отмену режима ЧП на границе с Белоруссией
Президент Литвы Науседа выступил за отмену режима ЧП на границе с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за отмену режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.
"Я думаю, что в такой ситуации, которая сложилась, осмысленно было бы обсудить отмену чрезвычайного положения, поскольку это очень сильный инструмент, который мы должны использовать в исключительных обстоятельствах", — сказал глава государства в эфире литовского "Новостного радио".
По его словам, "проблема мигрантов на данный момент уже решена", а в случае ухудшения ситуации ЧП можно ввести заново.
В декабре сейм до 15 января 2022 года продлил действие режима в приграничных районах с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.
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Литва, Латвия и Польша в последние месяцы сообщали о росте числа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, задерживаемых на границе с Белоруссией. Запад обвинил Минск в создании миграционного кризиса.
В Белоруссии это отвергают. По словам президента Александра Лукашенко, республика больше не сдерживает поток нелегалов, так как у нее из-за западных санкций нет на это "ни денег, ни сил".
В середине декабря в пресс-службе МВД Литвы заявили, что за последний год около 2500 граждан Ирака попросили убежища в республике, но Вильнюс удовлетворил только четыре прошения.
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