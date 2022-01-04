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Науседа призвал Европу защитить Литву от Китая
Науседа призвал Европу защитить Литву от Китая - РИА Новости, 04.01.2022
Науседа призвал Европу защитить Литву от Китая
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя, поскольку это вызвало острую РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:46
2022-01-04T16:46
в мире
вильнюс
китай
тайвань
мид кнр
евросоюз
гитанас науседа
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя, поскольку это вызвало острую реакцию Китая."Я полагаю, что не открытие представительства Тайваня было ошибкой, а название, которое не было согласовано со мной", - заявил Науседа в эфире литовского Новостного радио.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя - столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР.Науседа подчеркнул, что как Литва, так и Тайвань могут открывать представительства, у которых нет дипломатического статуса, однако выразил сожаление, что "название представительства стало тем определяющим фактором, который теперь оказывает очень сильное воздействие на наши отношения с Китаем".По словам президента, Китай применяет к Литве "меры неконвенционального характера", и поэтому Литва должна ясно сигнализировать ЕС, что "это атака, определенное давление на одну из стран Евросоюза".
https://ria.ru/20211123/mukha-1760344580.html
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в мире, вильнюс, китай, тайвань, мид кнр, евросоюз, гитанас науседа
16:46 04.01.2022
 
Науседа призвал Европу защитить Литву от Китая

Президент Литвы Науседа призвал Европу защитить Вильнюс от Китая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Литвы Гитанас Науседа
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ошибкой открытие в Вильнюсе официального представительства Тайваня, а не его столицы Тайбэя, поскольку это вызвало острую реакцию Китая.
"Я полагаю, что не открытие представительства Тайваня было ошибкой, а название, которое не было согласовано со мной", - заявил Науседа в эфире литовского Новостного радио.
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Науседа подчеркнул, что как Литва, так и Тайвань могут открывать представительства, у которых нет дипломатического статуса, однако выразил сожаление, что "название представительства стало тем определяющим фактором, который теперь оказывает очень сильное воздействие на наши отношения с Китаем".
По словам президента, Китай применяет к Литве "меры неконвенционального характера", и поэтому Литва должна ясно сигнализировать ЕС, что "это атака, определенное давление на одну из стран Евросоюза".
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В миреВильнюсКитайТайваньМИД КНРЕвросоюзГитанас Науседа
 
 
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