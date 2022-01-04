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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220104/naryady-1766005619.html
Голые и знаменитые! Самые смелые наряды звезд в 2021 году
Голые и знаменитые! Самые смелые наряды звезд в 2021 году - РИА Новости, 04.01.2022
Голые и знаменитые! Самые смелые наряды звезд в 2021 году
"Обнаженные" наряды — одна из главных модных тенденций на красных ковровых дорожках в последние годы. В минувшем 2021-м многие знаменитости не раз блистали... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:00
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культура
звезды
знаменитости
шоу-бизнес
стиль жизни
меган фокс
ирина шейк
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Галина Соколова. "Обнаженные" наряды — одна из главных модных тенденций на красных ковровых дорожках в последние годы. В минувшем 2021-м многие знаменитости не раз блистали перед фотокамерами в платьях из сетки, с длинными разрезами или прозрачными вставками. О том, чьи образы оказались самыми смелыми, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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звезды, знаменитости, шоу-бизнес, стиль жизни, фото, меган фокс, ирина шейк, зои кравиц, глюкоза (наталья ионова), клава кока, кендалл дженнер, мода
08:00 04.01.2022 (обновлено: 16:07 04.01.2022)
 
Голые и знаменитые! Самые смелые наряды звезд в 2021 году

Самые смелые наряды знаменитостей на красных дорожках в 2021 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Галина Соколова. "Обнаженные" наряды — одна из главных модных тенденций на красных ковровых дорожках в последние годы. В минувшем 2021-м многие знаменитости не раз блистали перед фотокамерами в платьях из сетки, с длинными разрезами или прозрачными вставками. О том, чьи образы оказались самыми смелыми, — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

Лидером года по отрыву стала Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" всегда выделялась на фоне коллег по Голливуду, но после развода с Брайаном Остином Грином и ухода к рэперу Колсону Бэйкеру (Machine Gun Kelly) она, кажется, окончательно отключила "тормоза".

На церемонию вручения премии Billboard Music Awards 2021 Меган пришла в сексуальном платье Mugler с прозрачной юбкой и разрезами на груди и талии.

В таком виде актриса напоминала то ли Памелу Андерсон, то ли вампиршу. Этого, кажется, и добивалась ее стилист Мейв Рейли.

Американская актриса и модель Меган Фокс и американский рэпер Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) на вручении премии Billboard Music Awards в Лос-Анджелесе
1 из 10

Лидером года по отрыву стала Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" всегда выделялась на фоне коллег по Голливуду, но после развода с Брайаном Остином Грином и ухода к рэперу Колсону Бэйкеру (Machine Gun Kelly) она, кажется, окончательно отключила "тормоза".

На церемонию вручения премии Billboard Music Awards 2021 Меган пришла в сексуальном платье Mugler с прозрачной юбкой и разрезами на груди и талии.

В таком виде актриса напоминала то ли Памелу Андерсон, то ли вампиршу. Этого, кажется, и добивалась ее стилист Мейв Рейли.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© AFP 2021 / Angela Weiss

Вскоре Фокс снова удивила публику. На церемонии MTV Video Music Awards она появилась в полупрозрачном нюдовом платье (Mugler). Трудно было понять — одета актриса или нет.

Актриса Меган Фокс на красной дорожке MTV Video Music Awards в Нью-Йорке
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Вскоре Фокс снова удивила публику. На церемонии MTV Video Music Awards она появилась в полупрозрачном нюдовом платье (Mugler). Трудно было понять — одета актриса или нет.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) тоже попала во многие модные подборки после того, как на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" ее увидели в наряде, как у Меган Фокс.

Поклонники так и не определились, кому из знаменитостей больше к лицу (вернее, телу) "дырявое" платье Mugler.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве
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Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) тоже попала во многие модные подборки после того, как на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" ее увидели в наряде, как у Меган Фокс.

Поклонники так и не определились, кому из знаменитостей больше к лицу (вернее, телу) "дырявое" платье Mugler.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2021 / The Recording Academy/Kevin Winter

Дуа Липа в 2021-м запомнилась не только новыми песнями. На 63-й церемонии премии "Грэмми" исполнительница хитов "Break My Heart", "Don"t Start Now" и других прошлась по красной дорожке в блестящем платье Versace со стразами. Украсили этот наряд приятный розовый оттенок и, конечно же, вырезы и разрезы на бедрах.

Дуа Липа выступает на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми
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Дуа Липа в 2021-м запомнилась не только новыми песнями. На 63-й церемонии премии "Грэмми" исполнительница хитов "Break My Heart", "Don"t Start Now" и других прошлась по красной дорожке в блестящем платье Versace со стразами. Украсили этот наряд приятный розовый оттенок и, конечно же, вырезы и разрезы на бедрах.

© AFP 2021 / The Recording Academy/Kevin Winter
© AP Photo / Invision//Evan Agostini

Но больше всего "голых" платьев было на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Тему года сформулировали так: "В Америке: модный лексикон", но большинство звездных гостей решили вспомнить сказку Андерсена "Новое платье короля".

Наиболее удачно это получилось у российской супермодели Ирины Шейк. Она была в прозрачном платье Moschino с цветочными аппликациями в нужных местах.

Образ красавицы определенно стал одним из самых рискованных не только в минувшем году, но и в истории Met Gala.

Модель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
5 из 10

Но больше всего "голых" платьев было на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Тему года сформулировали так: "В Америке: модный лексикон", но большинство звездных гостей решили вспомнить сказку Андерсена "Новое платье короля".

Наиболее удачно это получилось у российской супермодели Ирины Шейк. Она была в прозрачном платье Moschino с цветочными аппликациями в нужных местах.

Образ красавицы определенно стал одним из самых рискованных не только в минувшем году, но и в истории Met Gala.

© AP Photo / Invision//Evan Agostini
© AFP 2021 / Getty Images/Dimitrios Kambouris

В Холли Бэйли трудно было узнать невинную Русалочку, которую она собирается сыграть в новом фильме Disney.

Певица и актриса скорее походила на танцовщицу из Вегаса, когда появилась на Met Gala 2021 в сверкающем боди с бахромой (Rodarte).

Актриса Холли Бэйли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
6 из 10

В Холли Бэйли трудно было узнать невинную Русалочку, которую она собирается сыграть в новом фильме Disney.

Певица и актриса скорее походила на танцовщицу из Вегаса, когда появилась на Met Gala 2021 в сверкающем боди с бахромой (Rodarte).

© AFP 2021 / Getty Images/Dimitrios Kambouris
© AFP 2021 / Getty Images/Mike Coppola

Модель Кендалл Дженнер показала себя в полностью прозрачном платье Givenchy, инкрустированном кристаллами. Ее наряд был вдохновлен образом Одри Хепберн в киномюзикле "Моя прекрасная леди" (1964).

Модель Кендалл Дженнер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
7 из 10

Модель Кендалл Дженнер показала себя в полностью прозрачном платье Givenchy, инкрустированном кристаллами. Ее наряд был вдохновлен образом Одри Хепберн в киномюзикле "Моя прекрасная леди" (1964).

© AFP 2021 / Getty Images/Mike Coppola
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Блистала на балу и Зои Кравиц в кольчужном платье из страз Saint Laurent, изготовленном на заказ.

Наряд актрисы оказался настолько откровенным, что вскоре в ее инстаграм набежали хейтеры. "А где платье?" — возмущались они.

Зои Кравиц на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
8 из 10

Блистала на балу и Зои Кравиц в кольчужном платье из страз Saint Laurent, изготовленном на заказ.

Наряд актрисы оказался настолько откровенным, что вскоре в ее инстаграм набежали хейтеры. "А где платье?" — возмущались они.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Платье Зендаи с эффектом второй кожи от Balmain точно войдет в историю.

В этом утонченном и одновременно сексуальном наряде актриса появилась на премьере фильма "Дюна" на Венецианском кинофестивале. Образ дополнили кольцо и ожерелье в виде змеи с бриллиантами и изумрудами ювелирного дома Bulgari.

Зендая на красной дорожке 78-го Венецианского международного кинофестиваля
9 из 10

Платье Зендаи с эффектом второй кожи от Balmain точно войдет в историю.

В этом утонченном и одновременно сексуальном наряде актриса появилась на премьере фильма "Дюна" на Венецианском кинофестивале. Образ дополнили кольцо и ожерелье в виде змеи с бриллиантами и изумрудами ювелирного дома Bulgari.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" запомнилась Клава Кока (Клавдия Высокова). Вернее, ее наряд.

Певица, которая вместе с Niletto удостоилась золотой тарелки в номинации "Лучшая коллаборация", была в комбинезоне телесного цвета. Эффектный образ, имитирующий голое тело, дополнила белая юбка с разрезами. Кто-то выбор артистки оценил, но некоторые все-таки не удержались от едких комментариев.

Певцы Niletto и Клава Кока, получившие награду в номинации Лучшая коллаборация на Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света
10 из 10

На "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" запомнилась Клава Кока (Клавдия Высокова). Вернее, ее наряд.

Певица, которая вместе с Niletto удостоилась золотой тарелки в номинации "Лучшая коллаборация", была в комбинезоне телесного цвета. Эффектный образ, имитирующий голое тело, дополнила белая юбка с разрезами. Кто-то выбор артистки оценил, но некоторые все-таки не удержались от едких комментариев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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