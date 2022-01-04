Голые и знаменитые! Самые смелые наряды звезд в 2021 году

Лидером года по отрыву стала Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" всегда выделялась на фоне коллег по Голливуду, но после развода с Брайаном Остином Грином и ухода к рэперу Колсону Бэйкеру (Machine Gun Kelly) она, кажется, окончательно отключила "тормоза".

На церемонию вручения премии Billboard Music Awards 2021 Меган пришла в сексуальном платье Mugler с прозрачной юбкой и разрезами на груди и талии.

В таком виде актриса напоминала то ли Памелу Андерсон, то ли вампиршу. Этого, кажется, и добивалась ее стилист Мейв Рейли.