Голые и знаменитые! Самые смелые наряды звезд в 2021 году

Самые смелые наряды знаменитостей на красных дорожках в 2021 году
Лидером года по отрыву стала Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" всегда выделялась на фоне коллег по Голливуду, но после развода с Брайаном Остином Грином и ухода к рэперу Колсону Бэйкеру (Machine Gun Kelly) она, кажется, окончательно отключила "тормоза".
На церемонию вручения премии Billboard Music Awards 2021 Меган пришла в сексуальном платье Mugler с прозрачной юбкой и разрезами на груди и талии.
В таком виде актриса напоминала то ли Памелу Андерсон, то ли вампиршу. Этого, кажется, и добивалась ее стилист Мейв Рейли.
Лидером года по отрыву стала Меган Фокс. Звезда "Трансформеров" всегда выделялась на фоне коллег по Голливуду, но после развода с Брайаном Остином Грином и ухода к рэперу Колсону Бэйкеру (Machine Gun Kelly) она, кажется, окончательно отключила "тормоза".
На церемонию вручения премии Billboard Music Awards 2021 Меган пришла в сексуальном платье Mugler с прозрачной юбкой и разрезами на груди и талии.
В таком виде актриса напоминала то ли Памелу Андерсон, то ли вампиршу. Этого, кажется, и добивалась ее стилист Мейв Рейли.
Вскоре Фокс снова удивила публику. На церемонии MTV Video Music Awards она появилась в полупрозрачном нюдовом платье (Mugler). Трудно было понять — одета актриса или нет.
Вскоре Фокс снова удивила публику. На церемонии MTV Video Music Awards она появилась в полупрозрачном нюдовом платье (Mugler). Трудно было понять — одета актриса или нет.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) тоже попала во многие модные подборки после того, как на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" ее увидели в наряде, как у Меган Фокс.
Поклонники так и не определились, кому из знаменитостей больше к лицу (вернее, телу) "дырявое" платье Mugler.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) тоже попала во многие модные подборки после того, как на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" ее увидели в наряде, как у Меган Фокс.
Поклонники так и не определились, кому из знаменитостей больше к лицу (вернее, телу) "дырявое" платье Mugler.
Дуа Липа в 2021-м запомнилась не только новыми песнями. На 63-й церемонии премии "Грэмми" исполнительница хитов "Break My Heart", "Don"t Start Now" и других прошлась по красной дорожке в блестящем платье Versace со стразами. Украсили этот наряд приятный розовый оттенок и, конечно же, вырезы и разрезы на бедрах.
Дуа Липа в 2021-м запомнилась не только новыми песнями. На 63-й церемонии премии "Грэмми" исполнительница хитов "Break My Heart", "Don"t Start Now" и других прошлась по красной дорожке в блестящем платье Versace со стразами. Украсили этот наряд приятный розовый оттенок и, конечно же, вырезы и разрезы на бедрах.
Но больше всего "голых" платьев было на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Тему года сформулировали так: "В Америке: модный лексикон", но большинство звездных гостей решили вспомнить сказку Андерсена "Новое платье короля".
Наиболее удачно это получилось у российской супермодели Ирины Шейк. Она была в прозрачном платье Moschino с цветочными аппликациями в нужных местах.
Образ красавицы определенно стал одним из самых рискованных не только в минувшем году, но и в истории Met Gala.
Но больше всего "голых" платьев было на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Тему года сформулировали так: "В Америке: модный лексикон", но большинство звездных гостей решили вспомнить сказку Андерсена "Новое платье короля".
Наиболее удачно это получилось у российской супермодели Ирины Шейк. Она была в прозрачном платье Moschino с цветочными аппликациями в нужных местах.
Образ красавицы определенно стал одним из самых рискованных не только в минувшем году, но и в истории Met Gala.
В Холли Бэйли трудно было узнать невинную Русалочку, которую она собирается сыграть в новом фильме Disney.
Певица и актриса скорее походила на танцовщицу из Вегаса, когда появилась на Met Gala 2021 в сверкающем боди с бахромой (Rodarte).
В Холли Бэйли трудно было узнать невинную Русалочку, которую она собирается сыграть в новом фильме Disney.
Певица и актриса скорее походила на танцовщицу из Вегаса, когда появилась на Met Gala 2021 в сверкающем боди с бахромой (Rodarte).
Модель Кендалл Дженнер показала себя в полностью прозрачном платье Givenchy, инкрустированном кристаллами. Ее наряд был вдохновлен образом Одри Хепберн в киномюзикле "Моя прекрасная леди" (1964).
Модель Кендалл Дженнер показала себя в полностью прозрачном платье Givenchy, инкрустированном кристаллами. Ее наряд был вдохновлен образом Одри Хепберн в киномюзикле "Моя прекрасная леди" (1964).
Блистала на балу и Зои Кравиц в кольчужном платье из страз Saint Laurent, изготовленном на заказ.
Наряд актрисы оказался настолько откровенным, что вскоре в ее инстаграм набежали хейтеры. "А где платье?" — возмущались они.
Блистала на балу и Зои Кравиц в кольчужном платье из страз Saint Laurent, изготовленном на заказ.
Наряд актрисы оказался настолько откровенным, что вскоре в ее инстаграм набежали хейтеры. "А где платье?" — возмущались они.
Платье Зендаи с эффектом второй кожи от Balmain точно войдет в историю.
В этом утонченном и одновременно сексуальном наряде актриса появилась на премьере фильма "Дюна" на Венецианском кинофестивале. Образ дополнили кольцо и ожерелье в виде змеи с бриллиантами и изумрудами ювелирного дома Bulgari.
Платье Зендаи с эффектом второй кожи от Balmain точно войдет в историю.
В этом утонченном и одновременно сексуальном наряде актриса появилась на премьере фильма "Дюна" на Венецианском кинофестивале. Образ дополнили кольцо и ожерелье в виде змеи с бриллиантами и изумрудами ювелирного дома Bulgari.
На "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" запомнилась Клава Кока (Клавдия Высокова). Вернее, ее наряд.
Певица, которая вместе с Niletto удостоилась золотой тарелки в номинации "Лучшая коллаборация", была в комбинезоне телесного цвета. Эффектный образ, имитирующий голое тело, дополнила белая юбка с разрезами. Кто-то выбор артистки оценил, но некоторые все-таки не удержались от едких комментариев.
На "Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" запомнилась Клава Кока (Клавдия Высокова). Вернее, ее наряд.
Певица, которая вместе с Niletto удостоилась золотой тарелки в номинации "Лучшая коллаборация", была в комбинезоне телесного цвета. Эффектный образ, имитирующий голое тело, дополнила белая юбка с разрезами. Кто-то выбор артистки оценил, но некоторые все-таки не удержались от едких комментариев.