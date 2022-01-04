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Премьеру блокбастера Marvel "Морибус" перенесли на три месяца
Премьеру блокбастера Marvel "Морибус" перенесли на три месяца - РИА Новости, 04.01.2022
Премьеру блокбастера Marvel "Морибус" перенесли на три месяца
Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру фильма "Морибус" с Джаредом Лето в главной роли на три месяца, сообщает Deadline. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:15
2022-01-04T13:15
2022-01-04T13:15
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру фильма "Морибус" с Джаредом Лето в главной роли на три месяца, сообщает Deadline.Выход блокбастера кинематографической вселенной Marvel в США теперь состоится 1 апреля 2022 года, а не 28 января, как планировалось (в России, по данным ряда СМИ, "Морибус" тоже покажут весной). По информации Deadline, причиной переноса премьеры стал огромный успех еще одного проекта студии — супергеройского боевика "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом. Ранее он стал самым кассовым фильмом 2021 года после дебюта в декабре. На начало января эта лента собрала в мировом прокате более 1,37 миллиарда долларов. Поэтому не исключено, что в Sony Pictures дали "Морибусу" время, чтобы он тоже смог добиться подобного успеха. Новый фильм Даниэля Эспиноса с Джаредом Лето откладывают не первый раз. Изначально он должен был выйти в начале июля 2020 года. Однако из-за пандемии релиз переносили то на март, то на октябрь 2021 года, пока не дошли до 2022-го. В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе (Лето), который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется в тропики, дает искусать себя сотням летучих мышей и становится вампиром со сверхспособностями.И хотя теперь он невероятно сильный, умеет летать и много чего еще, монстр внутри него жаждет крови. Поэтому Морибусу придется противостоять своей темной сущности, а заодно решить, кто он: герой или злодей.
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джаред лето, новости культуры, кино и сериалы, сша, sony pictures, том холланд, россия
Премьеру блокбастера Marvel "Морибус" перенесли на три месяца
Премьеру блокбастера Marvel "Морибус" с Джаредом Лето перенесли на три месяца
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру фильма "Морибус" с Джаредом Лето в главной роли на три месяца, сообщает
Deadline.
Выход блокбастера кинематографической вселенной Marvel в США теперь состоится 1 апреля 2022 года, а не 28 января, как планировалось (в России, по данным ряда СМИ, "Морибус" тоже покажут
весной).
По информации Deadline, причиной переноса премьеры стал огромный успех еще одного проекта студии — супергеройского боевика "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом. Ранее он стал самым кассовым фильмом 2021 года после дебюта в декабре. На начало января эта лента собрала в мировом прокате более 1,37 миллиарда долларов.
Поэтому не исключено, что в Sony Pictures дали "Морибусу" время, чтобы он тоже смог добиться подобного успеха.
Новый фильм Даниэля Эспиноса с Джаредом Лето откладывают не первый раз. Изначально он должен был выйти в начале июля 2020 года. Однако из-за пандемии релиз переносили то на март, то на октябрь 2021 года, пока не дошли до 2022-го.
В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе (Лето), который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется в тропики, дает искусать себя сотням летучих мышей и становится вампиром со сверхспособностями.
И хотя теперь он невероятно сильный, умеет летать и много чего еще, монстр внутри него жаждет крови. Поэтому Морибусу придется противостоять своей темной сущности, а заодно решить, кто он: герой или злодей.