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В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга - РИА Новости, 04.01.2022
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга
В столице Казахстана Нур-Султане задержали несколько участников акции протеста, заявили в пресс-службе полиции города. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:55
2022-01-04T14:55
2022-01-04T21:34
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
нур-султан
акции протеста в казахстане
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НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. В столице Казахстана Нур-Султане задержали несколько участников акции протеста, заявили в пресс-службе полиции города."Группа граждан пыталась организовать несанкционированный митинг. Представителями местных исполнительных органов проведена разъяснительная работа. Однако собравшиеся граждане отказались выполнить законные требования. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию", — говорится в сообщении.Там также разъяснили, почему силовики завели в свой автобус женщину с грудным ребенком, о чем писали пользователи соцсетей."В целях обеспечения безопасности 30-летнюю жительницу столицы с пятимесячным ребенком сотрудники полиции отвезли на микроавтобусе домой, по месту жительства", — пояснили в полиции.В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать комиссию для изучения ситуации. Жители столицы и других регионов также стали выходить на улицы в поддержку протестующих в Мангистауской области.
https://ria.ru/20220103/kazakhstan-1766512283.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан, акции протеста в казахстане
14:55 04.01.2022 (обновлено: 21:34 04.01.2022)
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга
Полиция в Нур-Султане задержала нескольких участников несанкционированного митинга