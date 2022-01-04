Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/miting-1766552704.html
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга - РИА Новости, 04.01.2022
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга
В столице Казахстана Нур-Султане задержали несколько участников акции протеста, заявили в пресс-службе полиции города. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:55
2022-01-04T21:34
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
нур-султан
акции протеста в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592461890_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_ac6e1c5f68dfbffa5e5e7428eedb872b.jpg
НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. В столице Казахстана Нур-Султане задержали несколько участников акции протеста, заявили в пресс-службе полиции города."Группа граждан пыталась организовать несанкционированный митинг. Представителями местных исполнительных органов проведена разъяснительная работа. Однако собравшиеся граждане отказались выполнить законные требования. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию", — говорится в сообщении.Там также разъяснили, почему силовики завели в свой автобус женщину с грудным ребенком, о чем писали пользователи соцсетей."В целях обеспечения безопасности 30-летнюю жительницу столицы с пятимесячным ребенком сотрудники полиции отвезли на микроавтобусе домой, по месту жительства", — пояснили в полиции.В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать комиссию для изучения ситуации. Жители столицы и других регионов также стали выходить на улицы в поддержку протестующих в Мангистауской области.
https://ria.ru/20220103/kazakhstan-1766512283.html
казахстан
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592461890_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7100d79e4406036a5850fbf929c5f42b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нур-султан, акции протеста в казахстане
14:55 04.01.2022 (обновлено: 21:34 04.01.2022)
 
В Нур-Султане задержали нескольких участников несанкционированного митинга

Полиция в Нур-Султане задержала нескольких участников несанкционированного митинга

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Казахстане
Сотрудники полиции в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Казахстане
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 4 янв — РИА Новости. В столице Казахстана Нур-Султане задержали несколько участников акции протеста, заявили в пресс-службе полиции города.
"Группа граждан пыталась организовать несанкционированный митинг. Представителями местных исполнительных органов проведена разъяснительная работа. Однако собравшиеся граждане отказались выполнить законные требования. Для выяснения обстоятельств несколько лиц были доставлены в полицию", — говорится в сообщении.
Там также разъяснили, почему силовики завели в свой автобус женщину с грудным ребенком, о чем писали пользователи соцсетей.
"В целях обеспечения безопасности 30-летнюю жительницу столицы с пятимесячным ребенком сотрудники полиции отвезли на микроавтобусе домой, по месту жительства", — пояснили в полиции.
В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа. Как пояснили в Минэнерго Казахстана, с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать комиссию для изучения ситуации. Жители столицы и других регионов также стали выходить на улицы в поддержку протестующих в Мангистауской области.
Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 21:32
Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевНур-СултанАкции протеста в Казахстане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля