https://ria.ru/20220104/mid-1766537881.html

В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом

В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом - РИА Новости, 04.01.2022

В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом

Контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, - это суверенное право правительства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:54

2022-01-04T11:54

2022-01-04T12:07

мали

москва

дмитрий песков

сергей лавров

россия

абдулай диоп

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, - это суверенное право правительства, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко."Контакты государства с частными подрядчиками – суверенное право малийского правительства", - сказал Ткаченко.Он подчеркнул, что власти РФ "за действия частных компаний не отвечают"."Правительство России и министерство иностранных дел к частным контрактным вопросам отношения не имеют", - добавил Ткаченко.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что власти страны не имеют отношения к работе частных охранных компаний.Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко >>

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мали, москва, дмитрий песков, сергей лавров, россия, абдулай диоп