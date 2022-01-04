Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/mid-1766537881.html
В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом
В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом - РИА Новости, 04.01.2022
В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом
Контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, - это суверенное право правительства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:54
2022-01-04T12:07
мали
москва
дмитрий песков
сергей лавров
россия
абдулай диоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, - это суверенное право правительства, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко."Контакты государства с частными подрядчиками – суверенное право малийского правительства", - сказал Ткаченко.Он подчеркнул, что власти РФ "за действия частных компаний не отвечают"."Правительство России и министерство иностранных дел к частным контрактным вопросам отношения не имеют", - добавил Ткаченко.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что власти страны не имеют отношения к работе частных охранных компаний.Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко &gt;&gt;
https://ria.ru/20220104/mid-1766533303.html
мали
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a08cbf41eb43d80ba0baca08b1d79d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мали, москва, дмитрий песков, сергей лавров, россия, абдулай диоп
11:54 04.01.2022 (обновлено: 12:07 04.01.2022)
 
В МИД назвали контакты Мали с компаниями по безопасности суверенным правом

МИД: контакты Мали с частными компаниями в сфере безопасности — суверенное право страны

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент операции "Бархан" на военной базе Гао в Мали
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, - это суверенное право правительства, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
"Контакты государства с частными подрядчиками – суверенное право малийского правительства", - сказал Ткаченко.
Он подчеркнул, что власти РФ "за действия частных компаний не отвечают".
"Правительство России и министерство иностранных дел к частным контрактным вопросам отношения не имеют", - добавил Ткаченко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
11:08
МИД осудил Францию за критику планов Мали работать с охранной фирмой из РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что власти страны не имеют отношения к работе частных охранных компаний.
Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко >>
 
МалиМоскваДмитрий ПесковСергей ЛавровРоссияАбдулай Диоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля