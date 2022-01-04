11:22 04.01.2022 (обновлено: 12:07 04.01.2022)
В МИД назвали помощь Мали в борьбе с терроризмом полем для сотрудничества
МИД: помощь Мали в борьбе с терроризмом — поле для сотрудничества, а не для пикировок
© Фото : МИД РФДиректор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко
© Фото : МИД РФ
Директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко
Дипломат заявил, что РФ выступает за то, чтобы Мали, которая "находится в очень сложной ситуации, оказывалась вся возможная помощь в борьбе с терроризмом и укреплении государственной стабильности". Ткаченко отметил, что Мали подвергается серьезным испытаниям, ряд территорий фактически находятся не под контролем правительства, поэтому борьба с терроризмом для Мали - очень тяжелый и непростой процесс и в этом вопросе власти африканской страны "хотят опираться на тех, кто хочет и может им помогать".
27 декабря 2021, 09:29Мали может сотрудничать с любыми партнерами, заявили в МИД
"Франция проводит там долговременную операцию "Бархан", но в последнее время Париж начал реконфигурацию своей миссии, что вызвало неоднозначную реакцию малийцев, которые почувствовали, что у них в связи с этим образуется некий вакуум в сфере безопасности. Нам понятно их стремление найти дополнительных партнёров для того, чтобы им помогали в этой борьбе. И как нам кажется, здесь, скорее, поле для сотрудничества, нежели для какой-то пикировки и критики", - пояснил Ткаченко.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что власти страны не имеют отношения к работе частных охранных компаний.