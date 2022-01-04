https://ria.ru/20220104/mid-1766533303.html

МИД осудил Францию за критику планов Мали работать с охранной фирмой из РФ

МИД осудил Францию за критику планов Мали работать с охранной фирмой из РФ - РИА Новости, 04.01.2022

МИД осудил Францию за критику планов Мали работать с охранной фирмой из РФ

Критика со стороны Франции возможного сотрудничества властей Мали с частной российской охранной компанией неконструктивна, это реакция на то, чего еще нет,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:08

2022-01-04T11:08

2022-01-04T12:07

мали

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

дмитрий песков

сергей лавров

абдулай диоп

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Критика со стороны Франции возможного сотрудничества властей Мали с частной российской охранной компанией неконструктивна, это реакция на то, чего еще нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко."Мы считаем, что критика должна быть по существу и опираться на достоверные факты или доказательства. В данном случае, как нам представляется, французская реакция на потенциальные взаимоотношения малийских властей с российскими частными компаниями, предоставляющими услуги в сфере безопасности, несколько гипертрофирована. При чем это реакция на то, чего ещё нет. Как нам представляется, это не самый конструктивный подход", - сказал Ткаченко.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что власти страны не имеют отношения к работе частных охранных компаний.Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко >>

https://ria.ru/20211227/mali-1765596479.html

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мали, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, дмитрий песков, сергей лавров, абдулай диоп