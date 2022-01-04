https://ria.ru/20220104/mechty-1766541290.html

Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак"

Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак" - РИА Новости, 04.01.2022

Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика, который хотел побывать на матче футбольного клуба "Спартак". РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:39

2022-01-04T12:39

2022-01-04T16:40

спорт

астраханская область

москва

михаил мурашко

елка желаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766550889_0:25:3597:2048_1920x0_80_0_0_d0840fd803820987948f2fc84615811e.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика, который хотел побывать на матче футбольного клуба "Спартак".В конце декабря Мурашко снял с "Елки желаний" открытку от Мансура Сарсенбаева из Астраханской области, а затем пообщался с ним по видеосвязи.Он передал мальчику три приглашения на матч, который состоится в конце февраля, а также мяч и футболку с автографами игроков.Мурашко отметил, что Мансуру нужна еще и медицинская помощь, поэтому, когда он приедет в Москву, его проконсультируют доктора.Кроме того, Мурашко пригласил Мансура сыграть с ним в шашки."Я когда-то в школе тоже очень любил играть в шашки, сейчас, конечно, времени не так много, но с тобой я с удовольствием сыграю. Я поддаваться не буду". Мальчик в ответ тоже обещал не поддаваться.Акцию "Елка желаний" организовал всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.

https://ria.ru/20220103/elka-1766466647.html

астраханская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, астраханская область, москва, михаил мурашко, елка желаний