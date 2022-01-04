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Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак"
Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак" - РИА Новости, 04.01.2022
Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак"
Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика, который хотел побывать на матче футбольного клуба "Спартак". РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:39
2022-01-04T16:40
спорт
астраханская область
москва
михаил мурашко
елка желаний
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика, который хотел побывать на матче футбольного клуба "Спартак".В конце декабря Мурашко снял с "Елки желаний" открытку от Мансура Сарсенбаева из Астраханской области, а затем пообщался с ним по видеосвязи.Он передал мальчику три приглашения на матч, который состоится в конце февраля, а также мяч и футболку с автографами игроков.Мурашко отметил, что Мансуру нужна еще и медицинская помощь, поэтому, когда он приедет в Москву, его проконсультируют доктора.Кроме того, Мурашко пригласил Мансура сыграть с ним в шашки."Я когда-то в школе тоже очень любил играть в шашки, сейчас, конечно, времени не так много, но с тобой я с удовольствием сыграю. Я поддаваться не буду". Мальчик в ответ тоже обещал не поддаваться.Акцию "Елка желаний" организовал всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.
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спорт, астраханская область, москва, михаил мурашко, елка желаний
12:39 04.01.2022 (обновлено: 16:40 04.01.2022)
 
Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак"

Глава Минздрава Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче ФК "Спартак"

© Правительство РоссииМансур Сарсенбаев из Астраханской области во время разговора с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко в рамках акции "Елка желаний". Кадр видео
Мансур Сарсенбаев из Астраханской области во время разговора с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко в рамках акции Елка желаний. Кадр видео
© Правительство России
Мансур Сарсенбаев из Астраханской области во время разговора с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко в рамках акции "Елка желаний". Кадр видео
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил мечту мальчика, который хотел побывать на матче футбольного клуба "Спартак".
В конце декабря Мурашко снял с "Елки желаний" открытку от Мансура Сарсенбаева из Астраханской области, а затем пообщался с ним по видеосвязи.

"Я считаю, что мне повезло, что я получил твое желание перед Новым годом и имею возможность его исполнить, для меня это большая радость и большое счастье", — сказал министр, обращаясь к Мансуру.

Он передал мальчику три приглашения на матч, который состоится в конце февраля, а также мяч и футболку с автографами игроков.
Мурашко отметил, что Мансуру нужна еще и медицинская помощь, поэтому, когда он приедет в Москву, его проконсультируют доктора.
Кроме того, Мурашко пригласил Мансура сыграть с ним в шашки.
"Я когда-то в школе тоже очень любил играть в шашки, сейчас, конечно, времени не так много, но с тобой я с удовольствием сыграю. Я поддаваться не буду".
Мальчик в ответ тоже обещал не поддаваться.
Акцию "Елка желаний" организовал всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей.
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СпортАстраханская областьМоскваМихаил МурашкоЕлка желаний
 
 
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