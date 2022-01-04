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В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское - РИА Новости, 04.01.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву населенном пункте... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:01
2022-01-04T15:01
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла в размещении бронетехники украинскими силовиками в жилых районах в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе поселка Луганское у линии соприкосновения.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, киев, оон, москва, нато, ситуация в днр и лнр, россия
15:01 04.01.2022
 
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское

Народная милиция ЛНР заявила о бронетехнике ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Луганское

© Фото : представительство ЛНР в СЦККОфицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК режима прекращения огня фиксируют последствий обстрела со стороны ВС Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла в размещении бронетехники украинскими силовиками в жилых районах в Донбассе.
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 17:09В мире
ЛНР: ВСУ оборудуют огневые позиции в занятой ими школе в Донбассе
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе поселка Луганское у линии соприкосновения.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
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