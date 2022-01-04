https://ria.ru/20220104/lnr-1766553411.html

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское - РИА Новости, 04.01.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в поселке Луганское

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву населенном пункте... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:01

2022-01-04T15:01

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла в размещении бронетехники украинскими силовиками в жилых районах в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе поселка Луганское у линии соприкосновения.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220102/shkola-lnr-1766433294.html

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