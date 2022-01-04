https://ria.ru/20220104/ktrv-1766556243.html

Более 20 типов оружия, созданных КТРВ, стоят на вооружении в России

Более 20 типов оружия, созданных КТРВ, стоят на вооружении в России - РИА Новости, 04.01.2022

Более 20 типов оружия, созданных КТРВ, стоят на вооружении в России

Более 20 различных типов оружия были созданы, испытаны и приняты на вооружение за 20 лет существования корпорации "Тактические ракетные вооружения", рассказал... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:29

2022-01-04T15:29

2022-01-04T15:29

безопасность

технологии

армия

оружие

владимир путин

борис обносов

россия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 20 различных типов оружия были созданы, испытаны и приняты на вооружение за 20 лет существования корпорации "Тактические ракетные вооружения", рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор корпорации Борис Обносов."Конечно, то, что за эти годы в принципе удалось, потому что мы (решали) не только социальные задачи, но, самое главное, (задачи) обороноспособности страны, – мы создали, прошли госиспытания и приняли на вооружение свыше 20 различных типов оружия", - заявил он.Обносов отметил, что за годы существования корпорации произошло техническое перевооружение предприятий, а части неиспользуемых производственных площадей были переведены под гражданское жилье для сотрудников.Глава корпорации также упомянул о производстве техники для гражданского использования – так, по его словам, к 2025 году корпорация будет производить около 28% гражданских беспилотников России, которые будут использоваться в качестве такси и для грузовых перевозок.Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 на базе ФГУП ГНПЦ "Звезда-Стрела" и включает в себя ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.В 2021 году указом президента РФ Борису Обносову было присвоено звание Героя России за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html

https://ria.ru/20220104/vaktsina-1766521595.html

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безопасность, технологии, армия, оружие, владимир путин, борис обносов, россия