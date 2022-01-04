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Путин провел встречу с гендиректором КТРВ
Путин провел встречу с гендиректором КТРВ - РИА Новости, 04.01.2022
Путин провел встречу с гендиректором КТРВ
Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:30
2022-01-04T15:46
безопасность
армия
оружие
владимир путин
борис обносов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым, сообщили в пресс-службе Кремля."В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. &lt;...&gt; На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его", — сказал президент в начале разговора.В свою очередь, Обносов сообщил, что сегодня КТРВ объединяет 38 предприятий, на которых работают 55 тысяч человек. По его словам, корпорация практически полностью заняла нишу в авиационных средствах поражения, а также примерно 70 процентов — в морском вооружении.Он также сообщил президенту, что к 2025 году около 28 процентов выпускаемой продукции будет гражданского назначения. Сюда войдут беспилотники, оборудование и композитные материалы для медицины, инструменты. КТРВ основали в 2002-м на базе государственного научно-производственного центра "Звезда-Стрела". Сегодня корпорация включает в себя предприятия, производящие высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Это ведущий холдинг российского ВПК, специализирующийся на разработке гиперзвукового оружия.В 2021 году президент присвоил Борису Обносову звание Героя России.
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безопасность, армия, оружие, владимир путин, борис обносов
14:30 04.01.2022 (обновлено: 15:46 04.01.2022)
 
Путин провел встречу с гендиректором КТРВ

Путин поговорил с гендиректором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Обносовым

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Президент России Владимир Путин и генеральный директор корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым, сообщили в пресс-службе Кремля.
"В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <...> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его", — сказал президент в начале разговора.
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В свою очередь, Обносов сообщил, что сегодня КТРВ объединяет 38 предприятий, на которых работают 55 тысяч человек. По его словам, корпорация практически полностью заняла нишу в авиационных средствах поражения, а также примерно 70 процентов — в морском вооружении.
"Мы создали, прошли госиспытания и приняли на вооружение свыше 20 различных типов оружия. У нас большие экспортные заказы. Такое совместное предприятие, как "БраМос", наверное, известно не только нам, но и во всем мире. Я считаю, что это пример того сотрудничества между двумя странами, когда страны решают задачи на пользу друг другу", — добавил глава корпорации.
Он также сообщил президенту, что к 2025 году около 28 процентов выпускаемой продукции будет гражданского назначения. Сюда войдут беспилотники, оборудование и композитные материалы для медицины, инструменты.
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КТРВ основали в 2002-м на базе государственного научно-производственного центра "Звезда-Стрела". Сегодня корпорация включает в себя предприятия, производящие высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Это ведущий холдинг российского ВПК, специализирующийся на разработке гиперзвукового оружия.
В 2021 году президент присвоил Борису Обносову звание Героя России.
 
БезопасностьАрмияОружиеВладимир ПутинБорис Обносов
 
 
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