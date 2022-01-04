https://ria.ru/20220104/ktrv-1766550102.html

Путин провел встречу с гендиректором КТРВ

Путин провел встречу с гендиректором КТРВ - РИА Новости, 04.01.2022

Путин провел встречу с гендиректором КТРВ

Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:30

2022-01-04T14:30

2022-01-04T15:46

безопасность

армия

оружие

владимир путин

борис обносов

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился с генеральным директором "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым, сообщили в пресс-службе Кремля."В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <...> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия — ядро будущей корпорации, но и потом развить его", — сказал президент в начале разговора.В свою очередь, Обносов сообщил, что сегодня КТРВ объединяет 38 предприятий, на которых работают 55 тысяч человек. По его словам, корпорация практически полностью заняла нишу в авиационных средствах поражения, а также примерно 70 процентов — в морском вооружении.Он также сообщил президенту, что к 2025 году около 28 процентов выпускаемой продукции будет гражданского назначения. Сюда войдут беспилотники, оборудование и композитные материалы для медицины, инструменты. КТРВ основали в 2002-м на базе государственного научно-производственного центра "Звезда-Стрела". Сегодня корпорация включает в себя предприятия, производящие высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Это ведущий холдинг российского ВПК, специализирующийся на разработке гиперзвукового оружия.В 2021 году президент присвоил Борису Обносову звание Героя России.

https://ria.ru/20210127/torpeda-1594762961.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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безопасность, армия, оружие, владимир путин, борис обносов