https://ria.ru/20220104/krym-1766544232.html

В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма

В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма - РИА Новости, 04.01.2022

В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма

Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:23

2022-01-04T13:23

2022-01-04T19:13

в мире

киев

белоруссия

владимир зеленский

госдума рф

вооруженные силы украины

михаил шеремет

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма.Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе."Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — Международный трибунал", — сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, киевским властям не стоит забывать события 2014 года, когда около 80 процентов военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России."А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться", — сказал депутат.Шеремет подчеркнул, что со временем на Украине будет новая власть, которая наконец прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией."Есть два варианта появления украинских военных на территории России — хороший и плохой. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах Победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров: это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашенные республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ", — заявила, в свою очередь, РИА Новости председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.Хороший вариант, по ее словам, возможен только после смены власти в Киеве. "Фото могло бы быть сделано на совместном параде 9 мая в Москве, как, например, это делается регулярно с участием белорусской армии", — подчеркнула Гридчина.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/peregovory-1766498193.html

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в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины, михаил шеремет, анастасия гридчина, россия