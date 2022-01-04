13:23 04.01.2022 (обновлено: 19:13 04.01.2022)
В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма
Депутат ГД Шеремет: в случае агрессии против Крыма президента Украины Зеленского ждет суд
Михаил Шеремет. Архивное фото. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
"Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — Международный трибунал", — сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, киевским властям не стоит забывать события 2014 года, когда около 80 процентов военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.
"А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться", — сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, что со временем на Украине будет новая власть, которая наконец прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.
"Есть два варианта появления украинских военных на территории России — хороший и плохой. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах Победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров: это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашенные республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ", — заявила, в свою очередь, РИА Новости председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Хороший вариант, по ее словам, возможен только после смены власти в Киеве. "Фото могло бы быть сделано на совместном параде 9 мая в Москве, как, например, это делается регулярно с участием белорусской армии", — подчеркнула Гридчина.