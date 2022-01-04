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В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма
В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма - РИА Новости, 04.01.2022
В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма
Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:23
2022-01-04T19:13
в мире
киев
белоруссия
владимир зеленский
госдума рф
вооруженные силы украины
михаил шеремет
анастасия гридчина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма.Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе."Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — Международный трибунал", — сказал РИА Новости Шеремет.При этом, по его словам, киевским властям не стоит забывать события 2014 года, когда около 80 процентов военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России."А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться", — сказал депутат.Шеремет подчеркнул, что со временем на Украине будет новая власть, которая наконец прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией."Есть два варианта появления украинских военных на территории России — хороший и плохой. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах Победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров: это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашенные республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ", — заявила, в свою очередь, РИА Новости председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.Хороший вариант, по ее словам, возможен только после смены власти в Киеве. "Фото могло бы быть сделано на совместном параде 9 мая в Москве, как, например, это делается регулярно с участием белорусской армии", — подчеркнула Гридчина.
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в мире, киев, белоруссия, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины, михаил шеремет, анастасия гридчина, россия
13:23 04.01.2022 (обновлено: 19:13 04.01.2022)
 
В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях агрессии в отношении Крыма

Депутат ГД Шеремет: в случае агрессии против Крыма президента Украины Зеленского ждет суд

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкМихаил Шеремет. Архивное фото
Михаил Шеремет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Михаил Шеремет. Архивное фото. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет напомнил Киеву о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
"Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента — Международный трибунал", — сказал РИА Новости Шеремет.
При этом, по его словам, киевским властям не стоит забывать события 2014 года, когда около 80 процентов военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.
"А многие из тех, кто уехал на Украину, потом пытались и просились назад вернуться", — сказал депутат.
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Шеремет подчеркнул, что со временем на Украине будет новая власть, которая наконец прислушается к своему народу и возьмет курс на восстановление братских отношений с Россией и Белоруссией.
"Есть два варианта появления украинских военных на территории России — хороший и плохой. Плохой знают разные интервенты, за всю историю вторгавшиеся на нашу землю, которые потом участвовали на парадах Победы в качестве военнопленных. История знает много таких примеров: это и военнопленные наполеоновской армии, немецкие военнопленные в 1945 году, да и самопровозглашенные республики Донбасса в 2014 году тоже проводили подобные парады с военными ВСУ", — заявила, в свою очередь, РИА Новости председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Хороший вариант, по ее словам, возможен только после смены власти в Киеве. "Фото могло бы быть сделано на совместном параде 9 мая в Москве, как, например, это делается регулярно с участием белорусской армии", — подчеркнула Гридчина.
 
В миреКиевБелоруссияВладимир ЗеленскийГосдума РФВооруженные силы УкраиныМихаил ШереметАнастасия ГридчинаРоссия
 
 
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