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Россия отправит к МКС три грузовых корабля "Прогресс"
Россия отправит к МКС три грузовых корабля "Прогресс" - РИА Новости, 04.01.2022
Россия отправит к МКС три грузовых корабля "Прогресс"
Три запуска грузовых кораблей "Прогресс" к Международной космической станции ожидаются в 2022 году, сообщает во вторник "Роскосмос". РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:59
2022-01-04T14:02
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Три запуска грузовых кораблей "Прогресс" к Международной космической станции ожидаются в 2022 году, сообщает во вторник "Роскосмос"."В соответствии с утвержденным в Госкорпорации "Роскосмос" графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля "Прогресс МС", - говорится в сообщении.Отмечается, что все они пройдут с пусковой установки №6 площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур.Первый пуск ракеты "Союз-2.1а" Байконур запланирован на 15 февраля в 07.25 мск. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19", которому, по предварительным данным, предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.Второй в этом году грузовой корабль "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня в 12.33 мск. Третий пуск запланирован на 26 октября в 03.19 мск. "Прогресс МС-21", как ожидается, пробудет на орбите 247 суток.Каждый из кораблей доставит на Международную космическую станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований.Обычно среди грузов находится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.
https://ria.ru/20211231/mks-1766332887.html
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байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
11:59 04.01.2022 (обновлено: 14:02 04.01.2022)
 
Россия отправит к МКС три грузовых корабля "Прогресс"

Россия отправит к МКС три грузовых корабля "Прогресс" в 2022 году

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкГрузовой корабль "Прогресс"
Грузовой корабль Прогресс - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Грузовой корабль "Прогресс". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Три запуска грузовых кораблей "Прогресс" к Международной космической станции ожидаются в 2022 году, сообщает во вторник "Роскосмос".
"В соответствии с утвержденным в Госкорпорации "Роскосмос" графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано три запуска грузовых корабля "Прогресс МС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все они пройдут с пусковой установки №6 площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур.
Первый пуск ракеты "Союз-2.1а" Байконур запланирован на 15 февраля в 07.25 мск. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19", которому, по предварительным данным, предстоит пробыть в космосе более года — 370 суток.
Второй в этом году грузовой корабль "Прогресс МС-20" отправится в 173-суточный полет 3 июня в 12.33 мск. Третий пуск запланирован на 26 октября в 03.19 мск. "Прогресс МС-21", как ожидается, пробудет на орбите 247 суток.
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Каждый из кораблей доставит на Международную космическую станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований.
Обычно среди грузов находится комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, а также топливо дозаправки, питьевая вода в баках системы "Родник" и сжатый воздуха в баллонах средств подачи кислорода.
Приборно-агрегатный отсек грузового корабля Прогресс М-УМ, отстыковавшийся от МКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
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