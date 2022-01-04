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В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"
В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон" - РИА Новости, 04.01.2022
В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"
В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм "омикрон", говорится в сообщении Амстердамской региональной службы эпидемиологического... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:41
2022-01-04T17:41
2022-01-04T17:41
распространение коронавируса
в мире
амстердам
нидерланды
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм "омикрон", говорится в сообщении Амстердамской региональной службы эпидемиологического надзора (ARGOS)."В общей сложности в 69 из 76 (91%) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в Муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм "омикрон", - сообщила служба эпиднадзора в своем Twitter.Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.
https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html
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в мире, амстердам, нидерланды, коронавирус covid-19
В Амстердаме 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"
В Амстердаме более 90% случаев заражения коронавирусом приходятся на "омикрон"