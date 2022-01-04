https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766549351.html

В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно - РИА Новости, 04.01.2022

В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона), сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:25

2022-01-04T14:25

2022-01-04T14:25

распространение коронавируса

в мире

хорватия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона), сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер."В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию – две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые - температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается", - заявила доктор Майер в эфире национального телевидения и добавила, что течение заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.Ранее в стране были выявлены первые случаи штамма "омикрон". При этом заболеваемость коронавирусом в Хорватии продолжает расти, так в этот понедельник выявлено вдвое больше инфицированных, чем в прошлый – 1 103 случая, что составило 24% от числа тестированных.Всего с начала пандемии в четырехмиллионной стране зарегистрировано 722 054 больных COVID-19, за это время скончались 12 653 человек, из которых 44 – за предыдущие сутки. Различными препаратами западного производства вакцинированы 66,34% взрослого населения страны.

https://ria.ru/20211230/omikron-1766209080.html

https://ria.ru/20211230/omikron-1766215675.html

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в мире, хорватия, здоровье - общество, коронавирус covid-19