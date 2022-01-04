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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766549351.html
В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно - РИА Новости, 04.01.2022
В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона), сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:25
2022-01-04T14:25
распространение коронавируса
в мире
хорватия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона), сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер."В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию – две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые - температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается", - заявила доктор Майер в эфире национального телевидения и добавила, что течение заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.Ранее в стране были выявлены первые случаи штамма "омикрон". При этом заболеваемость коронавирусом в Хорватии продолжает расти, так в этот понедельник выявлено вдвое больше инфицированных, чем в прошлый – 1 103 случая, что составило 24% от числа тестированных.Всего с начала пандемии в четырехмиллионной стране зарегистрировано 722 054 больных COVID-19, за это время скончались 12 653 человек, из которых 44 – за предыдущие сутки. Различными препаратами западного производства вакцинированы 66,34% взрослого населения страны.
https://ria.ru/20211230/omikron-1766209080.html
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в мире, хорватия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
14:25 04.01.2022
 
В Хорватии выявили первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

Хорватские медики выявили первые случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

© AP Photo / Darko BandicКлиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Клиника инфекционных заболеваний в Загребе, Хорватия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. В Хорватии выявлен первый случай заражения гриппом и COVID-19 (флурона), сообщила представитель Хорватского управления общественного здоровья Дияна Майер.
"В Хорватии выявлен первый случай флурона, человек заражен гриппом и COVID-19. Это осложняет ситуацию – две болезни и симптомы обеих, которые накладываются друг на друга и их трудно различить. У гриппа более тяжелые - температура 39 градусов, боль в мышцах. У коронавируса менее выраженные симптомы, болезнь постепенно развивается", - заявила доктор Майер в эфире национального телевидения и добавила, что течение заболевания зависит от многих факторов в каждом конкретном случае.
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Всего с начала пандемии в четырехмиллионной стране зарегистрировано 722 054 больных COVID-19, за это время скончались 12 653 человек, из которых 44 – за предыдущие сутки. Различными препаратами западного производства вакцинированы 66,34% взрослого населения страны.
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