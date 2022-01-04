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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766540906.html
В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 04.01.2022
В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки
В США впервые зарегистрировали за сутки более миллиона заразившихся коронавирусом — это абсолютный рекорд, сообщает Университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:30
2022-01-04T13:55
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. В США впервые зарегистрировали за сутки более миллиона заразившихся коронавирусом — это абсолютный рекорд, сообщает Университет Джонса Хопкинса.Как подчеркивает Франс Пресс, это также и мировой рекорд.Умерли за сутки 1688 пациентов.Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 56 миллионов американцев, 827,7 тысячи из них спасти не удалось.США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, в конце прошлой недели сообщалось, что в штате Нью-Йорк практически удвоилось число госпитализированных с коронавирусом: если 21 декабря их было 4452, то в канун нового года — 8451.Как прогнозирует главный американский инфекционист Энтони Фаучи, пика нынешняя волна в США может достичь в конце января. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Помимо США, наиболее сложная ситуация отмечается в Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html
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общество, сша, здоровье - общество, коронавирус covid-19, в мире
12:30 04.01.2022 (обновлено: 13:55 04.01.2022)
 
В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки

В США за сутки выявили более миллиона случаев COVID-19, это рекордный показатель

© REUTERS / Eduardo MunozМобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. В США впервые зарегистрировали за сутки более миллиона заразившихся коронавирусом — это абсолютный рекорд, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

"Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Как подчеркивает Франс Пресс, это также и мировой рекорд.
Умерли за сутки 1688 пациентов.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 00:47Распространение коронавируса
Биолог объяснила, стоит ли бояться "омикрона" после "дельты"
Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 56 миллионов американцев, 827,7 тысячи из них спасти не удалось.
США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, в конце прошлой недели сообщалось, что в штате Нью-Йорк практически удвоилось число госпитализированных с коронавирусом: если 21 декабря их было 4452, то в канун нового года — 8451.
Как прогнозирует главный американский инфекционист Энтони Фаучи, пика нынешняя волна в США может достичь в конце января.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Помимо США, наиболее сложная ситуация отмечается в Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Волонтеры распыляют дезинфицирующее средство в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
05:39Распространение коронавируса
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