12:30 04.01.2022 (обновлено: 13:55 04.01.2022)
В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки
В США за сутки выявили более миллиона случаев COVID-19, это рекордный показатель
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. В США впервые зарегистрировали за сутки более миллиона заразившихся коронавирусом — это абсолютный рекорд, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
"Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года", — говорится в сообщении.
Как подчеркивает Франс Пресс, это также и мировой рекорд.
Умерли за сутки 1688 пациентов.
Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 56 миллионов американцев, 827,7 тысячи из них спасти не удалось.
США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, в конце прошлой недели сообщалось, что в штате Нью-Йорк практически удвоилось число госпитализированных с коронавирусом: если 21 декабря их было 4452, то в канун нового года — 8451.
Как прогнозирует главный американский инфекционист Энтони Фаучи, пика нынешняя волна в США может достичь в конце января.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Помимо США, наиболее сложная ситуация отмечается в Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.