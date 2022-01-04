https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766540906.html

В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 04.01.2022

В США выявили более миллиона случаев COVID-19 за сутки

В США впервые зарегистрировали за сутки более миллиона заразившихся коронавирусом — это абсолютный рекорд, сообщает Университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:30

2022-01-04T12:30

2022-01-04T13:55

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. В США впервые зарегистрировали за сутки более миллиона заразившихся коронавирусом — это абсолютный рекорд, сообщает Университет Джонса Хопкинса.Как подчеркивает Франс Пресс, это также и мировой рекорд.Умерли за сутки 1688 пациентов.Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 56 миллионов американцев, 827,7 тысячи из них спасти не удалось.США переживают очередной подъем заболеваемости и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового омикрон-штамма, который, как считается, отличается повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Так, в конце прошлой недели сообщалось, что в штате Нью-Йорк практически удвоилось число госпитализированных с коронавирусом: если 21 декабря их было 4452, то в канун нового года — 8451.Как прогнозирует главный американский инфекционист Энтони Фаучи, пика нынешняя волна в США может достичь в конце января. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Помимо США, наиболее сложная ситуация отмечается в Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220103/immunitet-1766450398.html

https://ria.ru/20220104/zarazhenie-1766522465.html

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