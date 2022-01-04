https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766536407.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 04.01.2022

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 1967, 1297 и 974 заражений соответственно,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:40

2022-01-04T11:40

2022-01-04T11:40

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 1967, 1297 и 974 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1967, Санкт-Петербург - 1297, Московская область - 974", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - один.

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535345.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19