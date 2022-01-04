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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766536407.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 04.01.2022
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 1967, 1297 и 974 заражений соответственно,... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:40
2022-01-04T11:40
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 1967, 1297 и 974 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1967, Санкт-Петербург - 1297, Московская область - 974", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - один.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:40 04.01.2022
 
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 1967

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне"
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медицинские работники в "красной зоне"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, и Подмосковье - 1967, 1297 и 974 заражений соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 1967, Санкт-Петербург - 1297, Московская область - 974", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - один.
Врач реаниматолог в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
11:32Распространение коронавируса
В России выявили 15 903 новых случаев заражения коронавирусом
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
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