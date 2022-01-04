https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535809.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:37

2022-01-04T11:37

2022-01-04T11:37

распространение коронавируса

республика тыва

республика карелия

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,02%, 3. Республика Карелия, Республика Тыва, Чукотский автономный округ - 0,03%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535345.html

республика тыва

республика карелия

чукотский автономный округ

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республика тыва, республика карелия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии