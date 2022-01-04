https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535809.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:37
2022-01-04T11:37
2022-01-04T11:37
распространение коронавируса
республика тыва
республика карелия
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,02%, 3. Республика Карелия, Республика Тыва, Чукотский автономный округ - 0,03%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535345.html
республика тыва
республика карелия
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республика тыва, республика карелия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Ненецком автономном округе