https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766530673.html

Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации

Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации - РИА Новости, 04.01.2022

Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации

Федеральный судья в США вынес предварительный запрет, лишающий министерство обороны права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T10:18

2022-01-04T10:18

2022-01-04T10:18

распространение коронавируса

в мире

общество

сша

джо байден

министерство обороны сша

здоровье - общество

военно-морские силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765908289_0:26:3074:1755_1920x0_80_0_0_5dfbf3aeb24132bad8cf46a711096328.jpg

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Федеральный судья в США вынес предварительный запрет, лишающий министерство обороны права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, сообщает газета Washington Post.Это решение было вынесено после того, как некоммерческая организация First Liberty Institute от лица 35 служащих ВМС и трех резервистов подала иск в ноябре против президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина, министра ВМС Карлоса дель Торо и министерства обороны из-за приказа об обязательной вакцинации. Служащие требовали освободить их от прививки по религиозным убеждениям без угрозы последующего увольнения.По словам окружного судьи Рида О'Коннора, пандемия не дает правительству право нарушать свободы, которыми обладает каждый американец, и военнослужащие были вправе избегать вакцинации по религиозным мотивам.Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что минобороны знает о судебном запрете и рассматривает его.Министр обороны США Ллойд Остин 25 августа отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. Военнослужащие считаются полностью вакцинированными спустя две недели после введения второго компонента двухфазной вакцины от COVID-19 или через две недели после введения одной дозы однофазной вакцины.В середине октября ВМС США заявили, что военнослужащие, которые к 28 ноября не пройдут полную вакцинацию от коронавируса, будут уволены. Для резервистов ВМС крайний срок прохождения полной вакцинации был установлен 28 декабря.

https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766432484.html

https://ria.ru/20211231/vaktsinatsiya-1766276395.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, сша, джо байден, министерство обороны сша, здоровье - общество, военно-морские силы сша, джон кирби, ллойд остин, коронавирус covid-19