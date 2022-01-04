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Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации
Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации - РИА Новости, 04.01.2022
Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации
Федеральный судья в США вынес предварительный запрет, лишающий министерство обороны права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:18
2022-01-04T10:18
распространение коронавируса
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министерство обороны сша
здоровье - общество
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Федеральный судья в США вынес предварительный запрет, лишающий министерство обороны права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, сообщает газета Washington Post.Это решение было вынесено после того, как некоммерческая организация First Liberty Institute от лица 35 служащих ВМС и трех резервистов подала иск в ноябре против президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина, министра ВМС Карлоса дель Торо и министерства обороны из-за приказа об обязательной вакцинации. Служащие требовали освободить их от прививки по религиозным убеждениям без угрозы последующего увольнения.По словам окружного судьи Рида О'Коннора, пандемия не дает правительству право нарушать свободы, которыми обладает каждый американец, и военнослужащие были вправе избегать вакцинации по религиозным мотивам.Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что минобороны знает о судебном запрете и рассматривает его.Министр обороны США Ллойд Остин 25 августа отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. Военнослужащие считаются полностью вакцинированными спустя две недели после введения второго компонента двухфазной вакцины от COVID-19 или через две недели после введения одной дозы однофазной вакцины.В середине октября ВМС США заявили, что военнослужащие, которые к 28 ноября не пройдут полную вакцинацию от коронавируса, будут уволены. Для резервистов ВМС крайний срок прохождения полной вакцинации был установлен 28 декабря.
https://ria.ru/20220102/koronavirus-1766432484.html
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в мире, общество, сша, джо байден, министерство обороны сша, здоровье - общество, военно-морские силы сша, джон кирби, ллойд остин, коронавирус covid-19
10:18 04.01.2022
 
Пентагону запретили наказывать военных за отказ от вакцинации

Суд запретил Пентагону наказывать служащих ВМС США за отказ вакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вакцина от COVID-19
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Федеральный судья в США вынес предварительный запрет, лишающий министерство обороны права наказывать служащих ВМС, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, сообщает газета Washington Post.
Это решение было вынесено после того, как некоммерческая организация First Liberty Institute от лица 35 служащих ВМС и трех резервистов подала иск в ноябре против президента США Джо Байдена, министра обороны Ллойда Остина, министра ВМС Карлоса дель Торо и министерства обороны из-за приказа об обязательной вакцинации. Служащие требовали освободить их от прививки по религиозным убеждениям без угрозы последующего увольнения.
По словам окружного судьи Рида О'Коннора, пандемия не дает правительству право нарушать свободы, которыми обладает каждый американец, и военнослужащие были вправе избегать вакцинации по религиозным мотивам.
"Потеря религиозных свобод перевешивает любой предстоящий ущерб ВМС... Даже самые ужасные обстоятельства не могут оправдать потерю конституционных прав", - приводит газета слова судьи.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что минобороны знает о судебном запрете и рассматривает его.
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Министр обороны США Ллойд Остин 25 августа отдал приказ о немедленном начале полной вакцинации всех американских военнослужащих от COVID-19. Военнослужащие считаются полностью вакцинированными спустя две недели после введения второго компонента двухфазной вакцины от COVID-19 или через две недели после введения одной дозы однофазной вакцины.
В середине октября ВМС США заявили, что военнослужащие, которые к 28 ноября не пройдут полную вакцинацию от коронавируса, будут уволены. Для резервистов ВМС крайний срок прохождения полной вакцинации был установлен 28 декабря.
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