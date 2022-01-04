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Инфекционист рассказал, когда наступит улучшение ситуации с COVID-19
Инфекционист рассказал, когда наступит улучшение ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
Инфекционист рассказал, когда наступит улучшение ситуации с COVID-19
Пандемия вряд ли закончится в 2022 году, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T06:24
2022-01-04T06:24
2022-01-04T06:33
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пандемия вряд ли закончится в 2022 году, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", — сказал он.Вознесенский отметил, что для завершения пандемии, помимо медицинской проблемы, должны стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе.
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06:24 04.01.2022 (обновлено: 06:33 04.01.2022)
Инфекционист рассказал, когда наступит улучшение ситуации с COVID-19
Врач Вознесенский: заметное улучшение ситуации с COVID-19 можно ожидать лишь в 2023 году