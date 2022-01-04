https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523493.html

Боитесь рано постареть? Коронавирус воплотит ваш кошмар в реальность

Вирусолог оценил связь между COVID-19 и продолжительностью жизни - РИА Новости, 04.01.2022

Боитесь рано постареть? Коронавирус воплотит ваш кошмар в реальность

Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T06:21

2022-01-04T06:21

2022-01-04T06:38

распространение коронавируса

общество

рудн

здоровье

россия

коронавирус covid-19

сергей вознесенский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ученый отметил, что для этого нужно провести больше исследований и расширить статистическую базу.Согласно имеющимся данным, коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно, отметил инфекционист. При этом, по его словам, нужно смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.Вознесенский привел в качестве примера патологии сосудистой системы, которые могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, например, с венозной недостаточностью или гипертонической болезнью.

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html

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общество, рудн, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей вознесенский