https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523493.html
Боитесь рано постареть? Коронавирус воплотит ваш кошмар в реальность
Вирусолог оценил связь между COVID-19 и продолжительностью жизни - РИА Новости, 04.01.2022
Боитесь рано постареть? Коронавирус воплотит ваш кошмар в реальность
Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T06:21
2022-01-04T06:21
2022-01-04T06:38
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ученый отметил, что для этого нужно провести больше исследований и расширить статистическую базу.Согласно имеющимся данным, коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно, отметил инфекционист. При этом, по его словам, нужно смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.Вознесенский привел в качестве примера патологии сосудистой системы, которые могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, например, с венозной недостаточностью или гипертонической болезнью.
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общество, рудн, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей вознесенский
06:21 04.01.2022 (обновлено: 06:38 04.01.2022)
Вирусолог оценил связь между COVID-19 и продолжительностью жизни
Вирусолог Вознесенский: нет свидетельств, что COVID-19 снижает продолжительности жизни
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Утверждения о преждевременном старении из-за COVID-19 безосновательны и требуют подтверждения, заявил РБК
доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
Ученый отметил, что для этого нужно провести больше исследований и расширить статистическую базу.
"Утверждать, что перенесенная инфекция — это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни — несколько надуманно", — отметил Вознесенский.
Согласно имеющимся данным, коронавирусная инфекция относится к острым респираторным заболеваниям, которые в подавляющем большинстве случаев проходят бесследно, отметил инфекционист. При этом, по его словам, нужно смотреть, как коронавирус накладывается на имеющиеся у человека патологии.
"Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить", — подчеркнул вирусолог.
Вознесенский привел в качестве примера патологии сосудистой системы, которые могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, например, с венозной недостаточностью или гипертонической болезнью.