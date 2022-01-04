https://ria.ru/20220104/kontrol-1766589578.html

Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля

Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля - РИА Новости, 04.01.2022

Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля

Суд Кишинева принял решение продлить судебный контроль для отстраненного генпрокурора Молдавии Александра Стояногло еще на 30 суток, заявил прокурор Виктор... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:27

2022-01-04T23:27

2022-01-04T23:27

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генпрокуратура молдавии

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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Суд Кишинева принял решение продлить судебный контроль для отстраненного генпрокурора Молдавии Александра Стояногло еще на 30 суток, заявил прокурор Виктор Фуртунэ.Высший совет прокуроров Молдавии 5 октября принял решение отстранить Стояногло от занимаемой должности, в тот же день его задержали на 72 часа. Сам Стояногло назвал свое задержание "местью со стороны президента". Восьмого октября его перевели под домашний арест на 30 суток, обвинив в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях. Третьего ноября срок его ареста был продлен на 30 суток, затем еще на 20 суток, 9 декабря Стояногло был переведен под судебный контроль."Суд Кишинева оставил Александра Стояногло под судебным контролем еще на 30 суток. Запрос прокуратуры был удовлетворен частично (просили продлить на 60 суток - ред.), поэтому приговор будет опротестован в Апелляционной палате", - заявил Фуртунэ журналистам.Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генерального прокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Ранее Генпрокуратура Молдавии выступила с критикой этого законопроекта, поскольку считает, что политики таким образом хотят повлиять на независимость прокуроров. Конституционный суд страны признал поправки законными.Ранее законодательство Молдавии предусматривало, что генеральный прокурор назначается на семь лет, он мог быть отправлен с отставку, если присоединялся к политической партии, скрывал свои доходы или не мог исполнять обязанности по состоянию здоровья. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.

https://ria.ru/20220104/plakhotnyuk-1766578405.html

https://ria.ru/20220104/dodon-1766556846.html

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в мире, кишинев, молдавия, генпрокуратура молдавии