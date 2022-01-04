05:03 04.01.2022 (обновлено: 09:07 04.01.2022)
"Отребье": на Украине объяснили, почему жителям страны стыдно за Зеленского
Экс-депутат Рады Мураев: мировое сообщество устало от команды главы Украины Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает "стыд за нацию" у жителей страны и усталость у мирового сообщества.
Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе государства, не соответствуют своей роли.
"Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который "из грязи — в князи". <…> Всегда называлась "правящая элита", потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством. — Прим. ред.). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье", — заявил Мураев.
По его словам, действия руководства страны вызывают чувство стыда.
"Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь", — добавил Мураев.
Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.