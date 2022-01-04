https://ria.ru/20220104/komanda-1766521967.html

"Отребье": на Украине объяснили, почему жителям страны стыдно за Зеленского

"Отребье": на Украине объяснили, почему жителям страны стыдно за Зеленского - РИА Новости, 04.01.2022

"Отребье": на Украине объяснили, почему жителям страны стыдно за Зеленского

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T05:03

2022-01-04T05:03

2022-01-04T09:07

в мире

украина

владимир зеленский

евгений мураев

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала "Наш", что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает "стыд за нацию" у жителей страны и усталость у мирового сообщества.Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе государства, не соответствуют своей роли.По его словам, действия руководства страны вызывают чувство стыда.Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.

https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евгений мураев