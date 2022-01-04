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В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость
В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость - РИА Новости, 04.01.2022
В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость
Китай призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме проявить гибкость, чтобы как можно раньше добиться скорейшего РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:19
2022-01-04T10:19
в мире
тегеран (город)
франция
мид кнр
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Китай призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме проявить гибкость, чтобы как можно раньше добиться скорейшего прорыва в переговорном процессе по возобновлению соблюдения сделки, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.На этой неделе в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза."Вчера переговоры в Вене возобновились после приостановки на новогодние каникулы, и мы внимательно следим за ходом переговоров… Мы должны осознать, должны четко понимать, что причина, по которой мы сегодня здесь, почему СВПД находится в кризисе и опасности, заключается в одностороннем выходе США, это коренная причина нынешнего кризиса, и естественно, что США должны предпринять меры по снятию своих санкций, я бы сказал, незаконных санкций, потому что санкции уже были сняты СБ ООН", - заявил дипломат.И на этом основании, указал он, Иран должен вернуться к выполнению своих обязательств."Второе, что следует указать, это то, что каждая сторона должна придерживаться гибкого подхода в переговорах, мы знаем, что нужно решить крайне сложные проблемы, поэтому мы призываем все стороны проявить гибкость, чтобы учесть законные озабоченности всех сторон и добиться скорейшего прорыва", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, тегеран (город), франция, мид кнр, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
10:19 04.01.2022
 
В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость

В МИД КНР призвали все стороны СВПД проявить гибкость, чтобы скорее добиться прорыва

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Китай призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме проявить гибкость, чтобы как можно раньше добиться скорейшего прорыва в переговорном процессе по возобновлению соблюдения сделки, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
На этой неделе в Вене возобновились переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий. В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза.
"Вчера переговоры в Вене возобновились после приостановки на новогодние каникулы, и мы внимательно следим за ходом переговоров… Мы должны осознать, должны четко понимать, что причина, по которой мы сегодня здесь, почему СВПД находится в кризисе и опасности, заключается в одностороннем выходе США, это коренная причина нынешнего кризиса, и естественно, что США должны предпринять меры по снятию своих санкций, я бы сказал, незаконных санкций, потому что санкции уже были сняты СБ ООН", - заявил дипломат.
Участники заседания Совместной комиссии по реализации СВПД в Вене - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 17:33
В Вене возобновились переговоры по иранской ядерной сделке
И на этом основании, указал он, Иран должен вернуться к выполнению своих обязательств.
"Второе, что следует указать, это то, что каждая сторона должна придерживаться гибкого подхода в переговорах, мы знаем, что нужно решить крайне сложные проблемы, поэтому мы призываем все стороны проявить гибкость, чтобы учесть законные озабоченности всех сторон и добиться скорейшего прорыва", - подчеркнул он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
В миреТегеран (город)ФранцияМИД КНРСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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