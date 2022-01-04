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Религия
https://ria.ru/20220104/kelya-1765650771.html
В РПЦ рассказали, можно ли монахам украшать келью на Новый год
В РПЦ рассказали, можно ли монахам украшать келью на Новый год - РИА Новости, 04.01.2022
В РПЦ рассказали, можно ли монахам украшать келью на Новый год
Украшение кельи к Новому году не возбраняется для монахов во время Рождественского поста, запретов на этот счет нет, рассказал РИА Новости регент хора... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:00
2022-01-04T10:00
религия
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валаамский монастырь
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украшение кельи к Новому году не возбраняется для монахов во время Рождественского поста, запретов на этот счет нет, рассказал РИА Новости регент хора московского подворья Валаамского монастыря иеродиакон Герман Рябцев.Рождественский пост в православии начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Это один из четырех многодневных постов, он продлится до шестого января включительно, а седьмого православные верующие встретят Рождество Христово. Этот пост не так строг, как Великий, но предполагается, что приход нового года верующим стоит отмечать скромно и сдержанно без увеселительных мероприятий.“Ничего предосудительного в том, чтобы украсить келью к Новому году - нет, об этом вообще не идет речи, каждый по своему относится, но никаких запретов на этот счет нет. И постится каждый как он считает нужным, естественно, исходя из устава”, - сказал иеродиакон, отметив, что лично он келью не украшает.Иеромонах подчеркнул, что Новый год - не церковный праздник, его празднование приходится на Рождественский пост. В дореволюционной России елку украшали к Рождеству Христову, по юлианскому календарю праздник приходился на 25 декабря. Русская церковь не перешла на григорианский календарь после революции, Рождество стали отмечать после Нового года- 7 января."В прошлые годы у нас на подворье в ночь с 31 -ого на 1-ое шла литургия, и не только у нас, но и в других храмах. Новый год - это не церковный праздник, но его весь мир празднует, есть родители, друзья- они поздравляют, мы тоже поздравляем. У нас есть воскресная школа для детишек на подворье. Мы на подворье елку ставим перед Новым годом в храме и после Крещения убираем. Перед храмом так же ставят Рождественский вертеп, детям показывают православные постановки о рождении Иисуса Христа на основе библейских событий", - рассказал иеродиакон.Традиция украшать новогоднюю елку пришла в Россию из Европы во времена правления Петра I. Указом Петра 1 новое летоисчисление было с 1 сентября на 1 января. Петр I издал указ отмечать как в просвещенной Европе. В нем предписывалось: "…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых…". Так же для веселья все должны обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. Традиция прижилась не сразу, неотъемлемым атрибутом праздника Рождества Христова и Нового года елка стала к концу XIX века. Так как дореволюционная Россия жила по юлианскому календарю (по старому стилю), то вначале праздновали Рождество Христово, а потом уже встречали Новый год, и ёлка была в первую очередь Рождественская, а не новогодняя. После революции в 20-е годы большевики запретили украшать елки в домах,Праздник вернулся в СССР в 1935 году, когда был организован первый новогодний детский утренник. Вместо Рождества елку стали ставить на Новый год и назвали новогодней. В канун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называвшуюся позднее главной елкой страны. С 1976 года главной елкой стала считаться елка в Кремлевском Дворце съездов.
https://ria.ru/20200113/1563371873.html
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591182522.html
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справки, ссср, европа, петр i, дом союзов, валаамский монастырь, россия
10:00 04.01.2022
 

В РПЦ рассказали, можно ли монахам украшать келью на Новый год

© РИА Новости / Антон СкрипуновКелья отца Онисима
Келья отца Онисима - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украшение кельи к Новому году не возбраняется для монахов во время Рождественского поста, запретов на этот счет нет, рассказал РИА Новости регент хора московского подворья Валаамского монастыря иеродиакон Герман Рябцев.
Рождественский пост в православии начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Это один из четырех многодневных постов, он продлится до шестого января включительно, а седьмого православные верующие встретят Рождество Христово. Этот пост не так строг, как Великий, но предполагается, что приход нового года верующим стоит отмечать скромно и сдержанно без увеселительных мероприятий.
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“Ничего предосудительного в том, чтобы украсить келью к Новому году - нет, об этом вообще не идет речи, каждый по своему относится, но никаких запретов на этот счет нет. И постится каждый как он считает нужным, естественно, исходя из устава”, - сказал иеродиакон, отметив, что лично он келью не украшает.
Иеромонах подчеркнул, что Новый год - не церковный праздник, его празднование приходится на Рождественский пост. В дореволюционной России елку украшали к Рождеству Христову, по юлианскому календарю праздник приходился на 25 декабря. Русская церковь не перешла на григорианский календарь после революции, Рождество стали отмечать после Нового года- 7 января.
"В прошлые годы у нас на подворье в ночь с 31 -ого на 1-ое шла литургия, и не только у нас, но и в других храмах. Новый год - это не церковный праздник, но его весь мир празднует, есть родители, друзья- они поздравляют, мы тоже поздравляем. У нас есть воскресная школа для детишек на подворье. Мы на подворье елку ставим перед Новым годом в храме и после Крещения убираем. Перед храмом так же ставят Рождественский вертеп, детям показывают православные постановки о рождении Иисуса Христа на основе библейских событий", - рассказал иеродиакон.
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Традиция украшать новогоднюю елку пришла в Россию из Европы во времена правления Петра I. Указом Петра 1 новое летоисчисление было с 1 сентября на 1 января. Петр I издал указ отмечать как в просвещенной Европе. В нем предписывалось: "…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых…". Так же для веселья все должны обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. Традиция прижилась не сразу, неотъемлемым атрибутом праздника Рождества Христова и Нового года елка стала к концу XIX века. Так как дореволюционная Россия жила по юлианскому календарю (по старому стилю), то вначале праздновали Рождество Христово, а потом уже встречали Новый год, и ёлка была в первую очередь Рождественская, а не новогодняя. После революции в 20-е годы большевики запретили украшать елки в домах,
Праздник вернулся в СССР в 1935 году, когда был организован первый новогодний детский утренник. Вместо Рождества елку стали ставить на Новый год и назвали новогодней. В канун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называвшуюся позднее главной елкой страны. С 1976 года главной елкой стала считаться елка в Кремлевском Дворце съездов.
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