https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766589031.html

Протесты в Казахстане не повлияли на авиарейсы из России

Протесты в Казахстане не повлияли на авиарейсы из России - РИА Новости, 04.01.2022

Протесты в Казахстане не повлияли на авиарейсы из России

Рейсы из Москвы в города Казахстана и обратно на фоне протестов в республике продолжают выполняться, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:19

2022-01-04T23:19

2022-01-04T23:19

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Рейсы из Москвы в города Казахстана и обратно на фоне протестов в республике продолжают выполняться, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.Так, из табло Шереметьево следует, что сегодня "Аэрофлот" выполняет два рейса в Казахстан: самолет в Алма-Ату сейчас летит туда, борт в Нур-Султан должен вылететь в 23:20. Кроме того, утром в Москву прилетели два рейса перевозчика из этих городов.Завтра утром "Аэрофлот" выполнит по одному рейсу из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву, вечером запланирован перелет из Москвы в Алма-Ату.На онлайн-табло "Домодедово" можно найти рейсы авиакомпании Air Astana в Алма-Ату и обратно. Сегодняшний рейс из Алма-Аты прибыл в Москву вечером, обратный вылетел в Казахстан. На завтра запланированы рейсы из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву и обратно.Рейсов в Казахстан на вторник и среду на табло "Внуково" нет.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.Столкновения митингующих с силовиками происходят на центральной площади Алма-Аты, полиция применяет газ, передавал во вторник корреспондент РИА Новости.Токаев в связи с протестами выступил с видеообращением. Он призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными, "это преступление, за которым может последовать наказание". По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

https://ria.ru/20220104/tokaev-1766583448.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане