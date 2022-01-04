https://ria.ru/20220104/ivanovo-1766549661.html

В Иваново женщина и два ребенка отравились угарным газом

В Иваново женщина и два ребенка отравились угарным газом - РИА Новости, 04.01.2022

В Иваново женщина и два ребенка отравились угарным газом

Женщина и два десятилетних ребенка отравились угарным газом в городе Иваново, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, сообщила прокуратура... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:27

2022-01-04T14:27

2022-01-04T14:27

происшествия

иваново

россия

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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Женщина и два десятилетних ребенка отравились угарным газом в городе Иваново, пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает, сообщила прокуратура региона."Прокуратурами Ленинского и Советского районов города Иваново по поручению прокуратуры области проводится проверка исполнения законодательства при обслуживании внутридомового газового оборудования в связи с отравлением угарным газом женщины и двух десятилетних детей в одной из квартир дома на улице Генерала Хлебникова города Иваново. Установлено, что пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.Прокуратура намерена дать оценку деятельности управляющей компании ООО "Надежный", АО "Газпром газораспределение Иваново" и ООО "Жилстройремонт", которое осуществляет обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов.

https://ria.ru/20211212/gaz-1763340173.html

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происшествия, иваново, россия