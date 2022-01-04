https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html

"Своя игра". Украина придумала новый план победы над Россией

На Украине нашли способ "победить" в войне с Россией - РИА Новости, 04.01.2022

"Своя игра". Украина придумала новый план победы над Россией

Украина должна "играть в свою игру", чтобы победить в возможной войне с Россией, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:23

2022-01-04T11:23

2022-01-04T15:22

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украина

мид украины

павел климкин

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украина должна "играть в свою игру", чтобы победить в возможной войне с Россией, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.По его мнению, власти должны привлечь на свою сторону западных партнеров.Бывший глава МИД также призвал не совершать промахов, которыми может воспользоваться Россия, и тогда новый год будет относительно спокойным.В последнее время западные СМИ и Киев регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают, что подобные обвинения нужны только как предлог для увеличения у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/azov-1766364096.html

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в мире, украина, мид украины, павел климкин, россия