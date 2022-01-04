https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html
"Своя игра". Украина придумала новый план победы над Россией
На Украине нашли способ "победить" в войне с Россией - РИА Новости, 04.01.2022
"Своя игра". Украина придумала новый план победы над Россией
Украина должна "играть в свою игру", чтобы победить в возможной войне с Россией, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:23
2022-01-04T11:23
2022-01-04T15:22
в мире
украина
мид украины
павел климкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_777ed0d60c57a8b55aedca1d71437fb1.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украина должна "играть в свою игру", чтобы победить в возможной войне с Россией, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Павел Климкин.По его мнению, власти должны привлечь на свою сторону западных партнеров.Бывший глава МИД также призвал не совершать промахов, которыми может воспользоваться Россия, и тогда новый год будет относительно спокойным.В последнее время западные СМИ и Киев регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают, что подобные обвинения нужны только как предлог для увеличения у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/azov-1766364096.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_000bb45947359bd32fb8769b2751e555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид украины, павел климкин, россия
11:23 04.01.2022 (обновлено: 15:22 04.01.2022)
На Украине нашли способ "победить" в войне с Россией
Экс-глава МИД Украины Климкин призвал играть в игру с Западом для победы над Россией