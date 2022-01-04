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Польша построит капитальное заграждение на границе с Белоруссией

Польша построит капитальное заграждение на границе с Белоруссией - РИА Новости, 04.01.2022

Польша построит капитальное заграждение на границе с Белоруссией

Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:16

2022-01-04T17:16

2022-01-04T17:27

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.В свою очередь, заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская сообщила, что длина заграждения составит 186 километров. Строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках.Для сооружения заграждения будет использована сталь, в нем предусмотрены 22 калитки для того, чтобы сделать возможной миграцию животных.Вонсик подтвердил, что окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.Польша на фоне миграционного кризиса приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией. Предполагается сооружение инженерного заграждения пятиметровой высоты. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения.

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белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире