https://ria.ru/20220104/gosduma-1766542002.html

Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей

Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей - РИА Новости, 04.01.2022

Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей

Любые меры поддержки семей в той демографической ситуации, в которой находится Россия, сегодня необходимы, отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:53

2022-01-04T12:53

2022-01-04T12:53

общество

госдума рф

ярослав нилов

ольга епифанова

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Любые меры поддержки семей в той демографической ситуации, в которой находится Россия, сегодня необходимы, отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, а также сенатор Ольга Епифанова разработали законопроект о льготной ипотеке по ставке 3% для многодетных семей. Парламентарии направили его на заключение в правительство РФ."С учетом того, что мы находимся в демографической яме, считаю, что любые меры поддержки семей, многодетных, особенно в тех регионах, где плохая демографическая ситуация, заслуживают поддержки", - подчеркнул Нилов, комментируя законопроект эсеров.Политик добавил, что будет приветствовать любые меры поддержки семей и напомнил о внесенном проекте закона о материнском капитале на третьего и последующего ребенка в регионах, где плохая демографическая ситуация. Как добавил парламентарий, меры поддержки семьям нужны независимо от того, сколько детей в семье."(Помогать - ред.) всем семьям! Даже если один ребенок", - констатировал Нилов.

https://ria.ru/20211230/vyplaty-1766140597.html

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общество, госдума рф, ярослав нилов, ольга епифанова, россия