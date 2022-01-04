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Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей
Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей - РИА Новости, 04.01.2022
Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей
Любые меры поддержки семей в той демографической ситуации, в которой находится Россия, сегодня необходимы, отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:53
2022-01-04T12:53
общество
госдума рф
ярослав нилов
ольга епифанова
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Любые меры поддержки семей в той демографической ситуации, в которой находится Россия, сегодня необходимы, отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, а также сенатор Ольга Епифанова разработали законопроект о льготной ипотеке по ставке 3% для многодетных семей. Парламентарии направили его на заключение в правительство РФ."С учетом того, что мы находимся в демографической яме, считаю, что любые меры поддержки семей, многодетных, особенно в тех регионах, где плохая демографическая ситуация, заслуживают поддержки", - подчеркнул Нилов, комментируя законопроект эсеров.Политик добавил, что будет приветствовать любые меры поддержки семей и напомнил о внесенном проекте закона о материнском капитале на третьего и последующего ребенка в регионах, где плохая демографическая ситуация. Как добавил парламентарий, меры поддержки семьям нужны независимо от того, сколько детей в семье."(Помогать - ред.) всем семьям! Даже если один ребенок", - констатировал Нилов.
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общество, госдума рф, ярослав нилов, ольга епифанова, россия
12:53 04.01.2022
 
Депутат Госдумы призвал поддерживать семьи независимо от количества детей

Депутат Госдумы Нилов призвал поддерживать семьи независимо от количества детей

© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Любые меры поддержки семей в той демографической ситуации, в которой находится Россия, сегодня необходимы, отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, а также сенатор Ольга Епифанова разработали законопроект о льготной ипотеке по ставке 3% для многодетных семей. Парламентарии направили его на заключение в правительство РФ.
"С учетом того, что мы находимся в демографической яме, считаю, что любые меры поддержки семей, многодетных, особенно в тех регионах, где плохая демографическая ситуация, заслуживают поддержки", - подчеркнул Нилов, комментируя законопроект эсеров.
Политик добавил, что будет приветствовать любые меры поддержки семей и напомнил о внесенном проекте закона о материнском капитале на третьего и последующего ребенка в регионах, где плохая демографическая ситуация. Как добавил парламентарий, меры поддержки семьям нужны независимо от того, сколько детей в семье.
"(Помогать - ред.) всем семьям! Даже если один ребенок", - констатировал Нилов.
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ОбществоГосдума РФЯрослав НиловОльга ЕпифановаРоссия
 
 
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