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Госдеп назвал заявление "ядерной пятерки" исключительным
Госдеп назвал заявление "ядерной пятерки" исключительным - РИА Новости, 04.01.2022
Госдеп назвал заявление "ядерной пятерки" исключительным
Совместное заявление США, России, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия, заявил... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:11
2022-01-04T23:11
2022-01-04T23:11
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Совместное заявление США, России, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия, заявил представитель госдепа Нед Прайс.Лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) 3 января выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление было подготовлено по российской инициативе."Это исключительный случай", - сказал он на брифинге.По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия.
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в мире, сша, франция, мария захарова, нед прайс, россия
Госдеп назвал заявление "ядерной пятерки" исключительным
Представитель госдепа Прайс назвал заявление "ядерной пятерки" исключительным