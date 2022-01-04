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Умер советский и российский актер
Умер актер Владимир Городничев - РИА Новости, 04.01.2022
Умер советский и российский актер
Российский актер театра и кино Владимир Городничев умер на 75-м году жизни, сообщил Ивановский областной драматический театр. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:06
2022-01-04T10:06
2022-01-04T14:09
иваново
россия
культура
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский актер театра и кино Владимир Городничев умер на 75-м году жизни, сообщил Ивановский областной драматический театр."Ушел из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Всю свою жизнь он служил Ивановскому драматическому театру", — говорится в сообщении.Актер поступил в труппу Ивановского драмтеатра в 1973 году, сразу же после окончания ГИТИСа. На этой сцене он сыграл множество ролей, в том числе в спектаклях "Вишневый сад", "Кому на Руси жить хорошо", "Король Лир", "Сон в летнюю ночь" и многих других. Как киноактер он наиболее известен по роли в фильме "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке".
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иваново, россия, культура
10:06 04.01.2022 (обновлено: 14:09 04.01.2022)
Умер актер Владимир Городничев
Умер российский актер театра и кино Владимир Городничев
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Российский актер театра и кино Владимир Городничев умер на 75-м году жизни, сообщил
Ивановский областной драматический театр.
"Ушел из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Всю свою жизнь он служил Ивановскому драматическому театру", — говорится в сообщении.
Актер поступил в труппу Ивановского драмтеатра в 1973 году, сразу же после окончания ГИТИСа. На этой сцене он сыграл множество ролей, в том числе в спектаклях "Вишневый сад", "Кому на Руси жить хорошо", "Король Лир", "Сон в летнюю ночь" и многих других. Как киноактер он наиболее известен по роли в фильме "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке".