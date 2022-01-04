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Делегацию США на переговорах с Россией возглавит Шерман
Делегацию США на переговорах с Россией возглавит Шерман - РИА Новости, 04.01.2022
Делегацию США на переговорах с Россией возглавит Шерман
Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, подтвердил на брифинге во вторник представитель госдепа... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:33
2022-01-04T22:48
в мире
сша
россия
женева (город)
сергей рябков
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, подтвердил на брифинге во вторник представитель госдепа Нед Прайс.Россия и США проведут в Женеве 10 января переговоры по гарантиям безопасности. МИД РФ сообщал, что российскую межведомственную делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман."Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман", - сказал Прайс.По его словам, "между США и европейскими союзниками существует крепкий консенсус о том, что Россия подвергнется серьезным последствиям, если она будет продвигаться дальше и продолжать накалять ситуацию в отношении Украины".Он добавил, что США и союзники "будут отвечать серьезными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались в 2014 году".
https://ria.ru/20220104/peregovory-1766573253.html
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в мире, сша, россия, женева (город), сергей рябков, нед прайс
22:33 04.01.2022 (обновлено: 22:48 04.01.2022)
 
Делегацию США на переговорах с Россией возглавит Шерман

Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый замгоссекретаря Шерман

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, подтвердил на брифинге во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
Россия и США проведут в Женеве 10 января переговоры по гарантиям безопасности. МИД РФ сообщал, что российскую межведомственную делегацию возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
19:08
Глава дипломатии ЕС обсудил с генсеком НАТО предложения России по гарантиям
"Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман", - сказал Прайс.
По его словам, "между США и европейскими союзниками существует крепкий консенсус о том, что Россия подвергнется серьезным последствиям, если она будет продвигаться дальше и продолжать накалять ситуацию в отношении Украины".
Он добавил, что США и союзники "будут отвечать серьезными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались в 2014 году".
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В миреСШАРоссияЖенева (город)Сергей РябковНед Прайс
 
 
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