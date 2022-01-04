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В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки"
В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 04.01.2022
В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки"
Правительство ФРГ приветствует совместное заявление России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны, заявил представитель МИД... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:54
2022-01-04T22:54
в мире
сша
китай
франция
великобритания
мид германии
мария захарова
россия
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БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует совместное заявление России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны, заявил представитель МИД Германии.В понедельник, 3 января, лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление было подготовлено по российской инициативе."Федеральное правительство приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает", - заявил представитель немецкого ведомства во вторник.Он добавил, что диалог и сотрудничество этих пяти стран "сегодня важнее, чем никогда, чтобы снижать напряжение и риски эскалации". "В то же время нам нужны конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы вместе приближаться к общей цели мира, свободного от ядерного оружия. Федеральное правительство воспользуется временем, остающемся до перенесенной обзорной конференции ДНЯО, чтобы вместе активно содействовать дальнейшему прогрессу (ядерного разоружения)", - добавил представитель ведомства.
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в мире, сша, китай, франция, великобритания, мид германии, мария захарова, россия
22:54 04.01.2022
 
В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки"

МИД Германии: Берлин приветствует заявление "ядерной пятерки" по атомному оружию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посольства Германии в России у здания МИД РФ
Автомобиль посольства Германии в России у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль посольства Германии в России у здания МИД РФ
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует совместное заявление России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны, заявил представитель МИД Германии.
В понедельник, 3 января, лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление было подготовлено по российской инициативе.
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"Федеральное правительство приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает", - заявил представитель немецкого ведомства во вторник.
Он добавил, что диалог и сотрудничество этих пяти стран "сегодня важнее, чем никогда, чтобы снижать напряжение и риски эскалации". "В то же время нам нужны конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы вместе приближаться к общей цели мира, свободного от ядерного оружия. Федеральное правительство воспользуется временем, остающемся до перенесенной обзорной конференции ДНЯО, чтобы вместе активно содействовать дальнейшему прогрессу (ядерного разоружения)", - добавил представитель ведомства.
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В миреСШАКитайФранцияВеликобританияМИД ГерманииМария ЗахароваРоссия
 
 
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