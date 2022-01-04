https://ria.ru/20220104/germaniya-1766587693.html

В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки"

В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 04.01.2022

В Германии отреагировали на заявление "ядерной пятерки"

Правительство ФРГ приветствует совместное заявление России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны, заявил представитель МИД... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:54

2022-01-04T22:54

2022-01-04T22:54

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БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует совместное заявление России, США, Китая, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны, заявил представитель МИД Германии.В понедельник, 3 января, лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление было подготовлено по российской инициативе."Федеральное правительство приветствует вчерашнее заявление США, России, Китая, Франции и Великобритании. Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это важная констатация со стороны пяти ядерных стран Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которое федеральное правительство энергично поддерживает", - заявил представитель немецкого ведомства во вторник.Он добавил, что диалог и сотрудничество этих пяти стран "сегодня важнее, чем никогда, чтобы снижать напряжение и риски эскалации". "В то же время нам нужны конкретные шаги по ядерному разоружению, чтобы вместе приближаться к общей цели мира, свободного от ядерного оружия. Федеральное правительство воспользуется временем, остающемся до перенесенной обзорной конференции ДНЯО, чтобы вместе активно содействовать дальнейшему прогрессу (ядерного разоружения)", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766516727.html

сша

китай

франция

великобритания

россия

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в мире, сша, китай, франция, великобритания, мид германии, мария захарова, россия