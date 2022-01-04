https://ria.ru/20220104/gaz-1766552830.html

В Ивановской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

В Ивановской области четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 04.01.2022

В Ивановской области четыре человека погибли от отравления угарным газом

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в многоквартирном жилом доме в городском округе Тейково Ивановской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:55

2022-01-04T14:55

2022-01-04T15:13

происшествия

тейково

ивановская область

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли от отравления угарным газом в многоквартирном жилом доме в городском округе Тейково Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате отравления угарным газом в квартире жилого дома на улице Социалистическая погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства происшествия и личности погибших выясняются.

https://ria.ru/20211212/mchs-1763322856.html

тейково

ивановская область

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происшествия, тейково, ивановская область, россия