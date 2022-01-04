Глава Uniper рассказал о рисках для Европы из-за "Северного потока — 2"
Глава Uniper Маубах: политического влияния на сертификацию "Северного потока — 2" нет
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не видит политического влияния в процессе сертификации трубопровода "Северный поток — 2", при этом он допустил возможность санкций против проекта со стороны США в случае обострения конфликта России и Украины.
"Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс ранее был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора трубопровода Nord Stream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. Затем по поводу итогового решения регулятора выскажет свое мнение Еврокомиссия. В итоге пока завершение сертификации ожидается во втором полугодии.
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"Я не вижу здесь политического влияния, сетевое агентство ведет проверку, как и было предусмотрено. "Северный поток — 2" важен. Каждая дополнительна возможность поставок помогает снимать напряженность на газовом рынке. Но разумеется, есть и политические риски. Если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью американских санкций. Здесь сейчас очень востребована дипломатия", - заявил Маубах в интервью газете Rheinische Post.
По его словам, закрытие проекта "было бы экономическим риском" для Uniper, а также для газоснабжения Европы.
"Лица, принимающие решения, должно это знать. Германия удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе через импорт, а половина, опять-таки, из России. Из целом около 400 тераватт-часов, которые Германия импортирует каждый год из России, почти 250 тераватт-часов приходятся на долгосрочные контракты Uniper с Россией", - пояснил он.
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