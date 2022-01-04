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Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 04.01.2022
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров растет сейчас уже на 17% и превышает 1100 долларов,... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:11
2022-01-04T15:19
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров растет сейчас уже на 17% и превышает 1100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара. А к 13:18 мск котировки выросли до 1104,2 доллара, что чуть более чем на 17% выше расчетной цены накануне — почти 940 долларов. Тридцать первого декабря эти котировки опустились ниже отметки в 800 долларов, впервые с 10 ноября.Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Однако несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте (по данным Spot TTF) аналогичный показатель составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
https://ria.ru/20211223/gaz-1765104764.html
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экономика, европа, азия, северный поток — 2
14:11 04.01.2022 (обновлено: 15:19 04.01.2022)
 
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров растет сейчас уже на 17% и превышает 1100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара. А к 13:18 мск котировки выросли до 1104,2 доллара, что чуть более чем на 17% выше расчетной цены накануне — почти 940 долларов. Тридцать первого декабря эти котировки опустились ниже отметки в 800 долларов, впервые с 10 ноября.
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Однако несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте (по данным Spot TTF) аналогичный показатель составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
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Вчера, 03:59
Daily Express: Путин переиграл Европу в ситуации с газом
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
 
ЭкономикаЕвропаАзияСеверный поток — 2
 
 
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