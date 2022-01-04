https://ria.ru/20220104/gaz-1766543070.html

"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве

"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 04.01.2022

"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве

"Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:07

2022-01-04T13:07

2022-01-04T19:27

экономика

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газпром

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оператор гтс украины

сергей макогон

россия

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. "Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.На своей странице в Facebook он написал, что 3 января прокачка из России составила 52,5 миллиона кубометров в сутки при забронированных объемах 109,6 миллиона кубов.Макогон уточнил, что "Газпром" не проинформировал украинскую сторону о причинах сокращения транзита.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет газовых соглашений, в том числе пятилетний транзитный контракт. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Накануне замминистра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва на восемь-десять процентов перевыполняет объемы обязательного транзита через Украину и не обязана прокачивать весь газ в Европу только через эту страну.

https://ria.ru/20220104/tranzit-1766518182.html

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экономика, украина, молдавия, газпром, facebook, оператор гтс украины, сергей макогон, россия