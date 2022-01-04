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"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве
"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 04.01.2022
"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве
"Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:07
2022-01-04T19:27
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газпром
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оператор гтс украины
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. "Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.На своей странице в Facebook он написал, что 3 января прокачка из России составила 52,5 миллиона кубометров в сутки при забронированных объемах 109,6 миллиона кубов.Макогон уточнил, что "Газпром" не проинформировал украинскую сторону о причинах сокращения транзита.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет газовых соглашений, в том числе пятилетний транзитный контракт. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Накануне замминистра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва на восемь-десять процентов перевыполняет объемы обязательного транзита через Украину и не обязана прокачивать весь газ в Европу только через эту страну.
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экономика, украина, молдавия, газпром, facebook, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
13:07 04.01.2022 (обновлено: 19:27 04.01.2022)
 
"Газпром" снизил транзит газа через Украину, заявили в Киеве

"Газпром" снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. "Газпром" снизил транзит газа по украинскому маршруту до почти двухлетнего минимума, сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
На своей странице в Facebook он написал, что 3 января прокачка из России составила 52,5 миллиона кубометров в сутки при забронированных объемах 109,6 миллиона кубов.

"Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 миллиона кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита, начиная с конца января 2020 года", — добавил глава компании.

Макогон уточнил, что "Газпром" не проинформировал украинскую сторону о причинах сокращения транзита.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет газовых соглашений, в том числе пятилетний транзитный контракт. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Накануне замминистра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва на восемь-десять процентов перевыполняет объемы обязательного транзита через Украину и не обязана прокачивать весь газ в Европу только через эту страну.
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ЭкономикаУкраинаМолдавияГазпромFacebookОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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