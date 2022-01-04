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Цены фьючерсов на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов - РИА Новости, 04.01.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:27
2022-01-04T10:36
природный газ
европа
экономика
азия
северный поток — 2
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости/Прайм. Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара, локальный минимум составил 996,7 доллара. Фьючерсы на 10.18 мск торгуются на отметке 1000 долларов, что на 7,5% выше расчётной цены накануне — почти 940 долларов.31 декабря котировки опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября.Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте (по данным Spot TTF) аналогичный показатель составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220104/gaz-1766528776.html
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природный газ, европа, экономика, азия, северный поток — 2
10:27 04.01.2022 (обновлено: 10:36 04.01.2022)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе вновь превысили 1000 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости/Прайм. Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара, локальный минимум составил 996,7 доллара. Фьючерсы на 10.18 мск торгуются на отметке 1000 долларов, что на 7,5% выше расчётной цены накануне — почти 940 долларов.
31 декабря котировки опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября.
Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, чуть ниже 1400 долларов, а на споте (по данным Spot TTF) аналогичный показатель составляет почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
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Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия 2022 года.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
10:00
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Природный газЕвропаЭкономикаАзияСеверный поток — 2
 
 
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