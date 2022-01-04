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Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25%
Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25% - РИА Новости, 04.01.2022
Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25%
Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:00
2022-01-04T11:24
экономика
украина
словакия
европа
газпром
северный поток
eustream
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.Так, за минувшие сутки прокачка через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны (на границе Украины и Словакии) сократилась на 26,6 процента — с 35,5 до 26,1 миллиона кубометров.Падение транзитных объемов началось в первый день нового года. Если 31 декабря показатель достигал 83,8 миллиона кубов, то 1 января он снизился сразу на 40 процентов — до 49,5 миллиона, а 2 января — еще на треть, до 35,5 миллиона.При этом в ноябре в Словакию поступало от 42,7 до 94,5 миллиона кубов газа в сутки, а в декабре — от 69,1 до 90,2 миллиона.Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу. Прокачка последовательно сокращалась: в первой половине месяца компания бронировала почти треть — по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря объемы стали уменьшаться, а с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (то есть изначальный потребитель поставляет газ в обратном направлении, из Германии в Польшу).Как пояснял представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания не бронирует транзитные мощности, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовой объем газа и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов к дополнительным поставкам по долгосрочным контрактам и дешевле спота.Сейчас реверс по "Ямалу — Европе" продолжается: 1 января прокачка через Мальнов (крайнюю западную точку магистрали в Германии) выросла более чем в четыре раза — со 120 до 505-520 тысяч кубометров в час, а 3 января она составляла 557-568 тысяч кубов в час.
https://ria.ru/20220104/gaz-1766527971.html
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экономика, украина, словакия, европа, газпром, северный поток, eustream
10:00 04.01.2022 (обновлено: 11:24 04.01.2022)
 
Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25%

Прокачка российского газа через Украину в Словакию снизилась более чем на четверть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Так, за минувшие сутки прокачка через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны (на границе Украины и Словакии) сократилась на 26,6 процента — с 35,5 до 26,1 миллиона кубометров.
Падение транзитных объемов началось в первый день нового года. Если 31 декабря показатель достигал 83,8 миллиона кубов, то 1 января он снизился сразу на 40 процентов — до 49,5 миллиона, а 2 января — еще на треть, до 35,5 миллиона.
При этом в ноябре в Словакию поступало от 42,7 до 94,5 миллиона кубов газа в сутки, а в декабре — от 69,1 до 90,2 миллиона.
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Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу. Прокачка последовательно сокращалась: в первой половине месяца компания бронировала почти треть — по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря объемы стали уменьшаться, а с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (то есть изначальный потребитель поставляет газ в обратном направлении, из Германии в Польшу).
Как пояснял представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания не бронирует транзитные мощности, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовой объем газа и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов к дополнительным поставкам по долгосрочным контрактам и дешевле спота.
Сейчас реверс по "Ямалу — Европе" продолжается: 1 января прокачка через Мальнов (крайнюю западную точку магистрали в Германии) выросла более чем в четыре раза — со 120 до 505-520 тысяч кубометров в час, а 3 января она составляла 557-568 тысяч кубов в час.
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ЭкономикаУкраинаСловакияЕвропаГазпромСеверный потокEustream
 
 
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