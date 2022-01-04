https://ria.ru/20220104/gaz-1766529578.html

Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25%

Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25% - РИА Новости, 04.01.2022

Прокачка российского газа через Украину в Словакию упала более чем на 25%

Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T10:00

2022-01-04T10:00

2022-01-04T11:24

экономика

украина

словакия

европа

газпром

северный поток

eustream

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается уже третий день подряд, свидетельствуют данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.Так, за минувшие сутки прокачка через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны (на границе Украины и Словакии) сократилась на 26,6 процента — с 35,5 до 26,1 миллиона кубометров.Падение транзитных объемов началось в первый день нового года. Если 31 декабря показатель достигал 83,8 миллиона кубов, то 1 января он снизился сразу на 40 процентов — до 49,5 миллиона, а 2 января — еще на треть, до 35,5 миллиона.При этом в ноябре в Словакию поступало от 42,7 до 94,5 миллиона кубов газа в сутки, а в декабре — от 69,1 до 90,2 миллиона.Снижение поставок происходит на фоне того, что "Газпром" почти две недели не бронирует мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу. Прокачка последовательно сокращалась: в первой половине месяца компания бронировала почти треть — по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря объемы стали уменьшаться, а с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (то есть изначальный потребитель поставляет газ в обратном направлении, из Германии в Польшу).Как пояснял представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, компания не бронирует транзитные мощности, потому что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовой объем газа и больше не выставляют заявок. При этом "Газпром", как и раньше, готов к дополнительным поставкам по долгосрочным контрактам и дешевле спота.Сейчас реверс по "Ямалу — Европе" продолжается: 1 января прокачка через Мальнов (крайнюю западную точку магистрали в Германии) выросла более чем в четыре раза — со 120 до 505-520 тысяч кубометров в час, а 3 января она составляла 557-568 тысяч кубов в час.

https://ria.ru/20220104/gaz-1766527971.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220104/gaz-1766528776.html

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экономика, украина, словакия, европа, газпром, северный поток, eustream