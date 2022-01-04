https://ria.ru/20220104/gaz-1766527971.html

Цена на газ в Европе может упасть до 200 долларов, заявил эксперт

Цена на газ в Европе может упасть до 200 долларов, заявил эксперт - РИА Новости, 04.01.2022

Цена на газ в Европе может упасть до 200 долларов, заявил эксперт

Цены на газ в Европе после рекордного скачка почти до 2200 долларов за тысячу кубометров в конце декабря продолжают коррекционное снижение и в начале января... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:25

2022-01-04T09:25

2022-01-04T09:25

экономика

сша

азия

европа

fitch ratings

северный поток — 2

дмитрий маринченко

сергей колобанов

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Цены на газ в Европе после рекордного скачка почти до 2200 долларов за тысячу кубометров в конце декабря продолжают коррекционное снижение и в начале января опустились почти втрое, но всё равно удерживаются на высоком уровне. Но в период до 2025 года они могут упасть ниже 500 и даже 200 долларов за тысячу кубометров, сказали некоторые опрошенные РИА Новости эксперты.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли вдвое.Исторический максимум на фьючерсном рынке — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 21 декабря. Такого беспрецедентного уровня цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Цена на газ начиная с апреля пойдёт резко вниз и к середине лета должна достигнуть некоторого паритета с другими видами топлива (в пересчёте на теплотворную способность), утверждает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов."При сохранении нефтяных цен на уровне 60-80 долларов за баррель "справедливая" цена на газ (очищенная от спекулятивных и политических факторов) должна спуститься в коридор 200-500 долларов за тысячу кубометров", — уточняет он.Делать вывод о среднесрочной динамике цен, ориентируясь только на аномалии прошлого года, неверно, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Мы пока исходим из того, что в течение трёх-пяти лет цены могут опуститься и ниже 200 долларов", — отмечает он.Немного отличный ценовой диапазон называет старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова. Котировки, считает она, из-за прохождения пика рекордного ввода в работу производственных мощностей заводов сжиженного природного газа (СПГ) будут до 2025 года находиться на порядок выше значений предыдущих четырёх лет, в коридоре 360-540 долларов за тысячу кубометров.Беспрецедентный рост цен на газ эксперты связывали с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределённость с запуском "Северного потока 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия 2022 года.Стоимость газа коррекционно снижается после достижения исторического максимума. Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях. Ситуация на газовом рынке в Европе остаётся сложной: цены держатся на уровне выше 800 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за десять лет уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.

https://ria.ru/20220104/gaz-1766521329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/gazovye-voyny-1766503849.html

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экономика, сша, азия, европа, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко, сергей колобанов