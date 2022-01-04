Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором"
Эстонский депутат Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором"
Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне
Обращаясь в Facebook к министру обороны Калле Лаанету, который в конце декабря сообщил об этом решении, депутат отметила, что поставки оружия противоречат минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта, добавив, что "всем понятно, что это оружие будет использовано против русских".
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"Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором",- написала Лооне во вторник.
По словам депутата, сейчас все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров.
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"После разговора с Путиным Байден решает, что отношения России и НАТО необходимо обсуждать с более широким кругом государств, к примеру, привлечь четырех крупных союзников. Намек: страны Восточной Европы остаются за бортом. Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике", - считает Лооне.
Она призвала министра обороны отказаться от планов поставки оружия. "Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором", - добавила депутат.