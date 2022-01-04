Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/estoniya-1766569755.html
Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором"
Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором" - РИА Новости, 04.01.2022
Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором"
Депутат парламента Эстонии от входящей в правящую коалицию Центристской партии Оудекки Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором" после того, как... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:14
2022-01-04T18:14
в мире
украина
сша
эстония
нато
javelin (птрк)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766572762_594:175:2086:1014_1920x0_80_0_0_3fad72600a8f8b47a30dee6316792f07.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от входящей в правящую коалицию Центристской партии Оудекки Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором" после того, как было принято решение о возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.Обращаясь в Facebook к министру обороны Калле Лаанету, который в конце декабря сообщил об этом решении, депутат отметила, что поставки оружия противоречат минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта, добавив, что "всем понятно, что это оружие будет использовано против русских"."Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором",- написала Лооне во вторник.По словам депутата, сейчас все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров."После разговора с Путиным Байден решает, что отношения России и НАТО необходимо обсуждать с более широким кругом государств, к примеру, привлечь четырех крупных союзников. Намек: страны Восточной Европы остаются за бортом. Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике", - считает Лооне.Она призвала министра обороны отказаться от планов поставки оружия. "Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором", - добавила депутат.
https://ria.ru/20210827/kalyulayd-1747611230.html
https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html
украина
сша
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766572762_773:167:1763:909_1920x0_80_0_0_51c270c81c2f36341cfe337492f0117c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, эстония, нато, javelin (птрк), россия
18:14 04.01.2022
 
Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором"

Эстонский депутат Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором"

© Фото : Riigikogu KantseleiДепутат парламента Эстонии Оудекки Лооне
Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : Riigikogu Kantselei
Депутат парламента Эстонии Оудекки Лооне
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от входящей в правящую коалицию Центристской партии Оудекки Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором" после того, как было принято решение о возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.
Обращаясь в Facebook к министру обороны Калле Лаанету, который в конце декабря сообщил об этом решении, депутат отметила, что поставки оружия противоречат минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта, добавив, что "всем понятно, что это оружие будет использовано против русских".
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа 2021, 23:19
"Не по-дружески": Кулебу разочаровали слова президента Эстонии об Украине
"Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором",- написала Лооне во вторник.
По словам депутата, сейчас все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября 2021, 16:09
"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС
"После разговора с Путиным Байден решает, что отношения России и НАТО необходимо обсуждать с более широким кругом государств, к примеру, привлечь четырех крупных союзников. Намек: страны Восточной Европы остаются за бортом. Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике", - считает Лооне.
Она призвала министра обороны отказаться от планов поставки оружия. "Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором", - добавила депутат.
 
В миреУкраинаСШАЭстонияНАТОJavelin (ПТРК)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля