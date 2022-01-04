https://ria.ru/20220104/estoniya-1766569755.html

Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором"

Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором" - РИА Новости, 04.01.2022

Эстонский депутат назвала свою страну "мелким злобным провокатором"

Депутат парламента Эстонии от входящей в правящую коалицию Центристской партии Оудекки Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором" после того, как... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T18:14

2022-01-04T18:14

2022-01-04T18:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии от входящей в правящую коалицию Центристской партии Оудекки Лооне назвала свою страну "мелким злобным провокатором" после того, как было принято решение о возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.Обращаясь в Facebook к министру обороны Калле Лаанету, который в конце декабря сообщил об этом решении, депутат отметила, что поставки оружия противоречат минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта, добавив, что "всем понятно, что это оружие будет использовано против русских"."Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором",- написала Лооне во вторник.По словам депутата, сейчас все крупные страны признали необходимость разрешения конфликта дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров."После разговора с Путиным Байден решает, что отношения России и НАТО необходимо обсуждать с более широким кругом государств, к примеру, привлечь четырех крупных союзников. Намек: страны Восточной Европы остаются за бортом. Это потому, что мы и союзникам успели продемонстрировать свою маниакальную воинственность и бесполезность на практике", - считает Лооне.Она призвала министра обороны отказаться от планов поставки оружия. "Роль малых государств — быть посредником, переговорщиком, примирителем с целью сохранения мира, но никак не провокатором", - добавила депутат.

https://ria.ru/20210827/kalyulayd-1747611230.html

https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html

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в мире, украина, сша, эстония, нато, javelin (птрк), россия