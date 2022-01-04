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Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве
Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве - РИА Новости, 04.01.2022
Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве
Глава минпросвещения Сергей Кравцов исполнил новогоднюю мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" Романа Кононова из Волгоградской области побывать в... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:07
2022-01-04T14:07
общество
волгоградская область
москва
владимир путин
большой театр
дед мороз
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава минпросвещения Сергей Кравцов исполнил новогоднюю мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" Романа Кононова из Волгоградской области побывать в Москве."Роман, твоя мечта, которую ты загадал и пожелал Деду Морозу, исполнилась. Сегодня ты с мамой в Москве", - сказал Кравцов мальчику.Мальчик и его мама посмотрели экскурсию по Москве, а также смогли побывать в Большом театре, где смотрели спектакль "Щелкунчик". Мальчик поделился с министром, что ему очень понравился спектакль."Я хочу тебе пожелать здоровья и удачи. Хорошо учись, радуй маму!" - напутствовал Кравцов.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
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общество, волгоградская область, москва, владимир путин, большой театр, дед мороз, сергей кравцов
14:07 04.01.2022
 
Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве

Министр просвещения Кравцов исполнил мечту девятилетнего Романа Кононова побывать в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава минпросвещения Сергей Кравцов исполнил новогоднюю мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" Романа Кононова из Волгоградской области побывать в Москве.
"Роман, твоя мечта, которую ты загадал и пожелал Деду Морозу, исполнилась. Сегодня ты с мамой в Москве", - сказал Кравцов мальчику.
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Мальчик и его мама посмотрели экскурсию по Москве, а также смогли побывать в Большом театре, где смотрели спектакль "Щелкунчик". Мальчик поделился с министром, что ему очень понравился спектакль.
"Я хочу тебе пожелать здоровья и удачи. Хорошо учись, радуй маму!" - напутствовал Кравцов.
Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
 
ОбществоВолгоградская областьМоскваВладимир ПутинБольшой театрДед МорозСергей Кравцов
 
 
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