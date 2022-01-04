https://ria.ru/20220104/elka-1766547653.html

Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве

Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве - РИА Новости, 04.01.2022

Кравцов исполнил мечту мальчика из Волгоградской области побывать в Москве

Глава минпросвещения Сергей Кравцов исполнил новогоднюю мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" Романа Кононова из Волгоградской области побывать в... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:07

2022-01-04T14:07

2022-01-04T14:07

общество

волгоградская область

москва

владимир путин

большой театр

дед мороз

сергей кравцов

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава минпросвещения Сергей Кравцов исполнил новогоднюю мечту девятилетнего участника акции "Елка желаний" Романа Кононова из Волгоградской области побывать в Москве."Роман, твоя мечта, которую ты загадал и пожелал Деду Морозу, исполнилась. Сегодня ты с мамой в Москве", - сказал Кравцов мальчику.Мальчик и его мама посмотрели экскурсию по Москве, а также смогли побывать в Большом театре, где смотрели спектакль "Щелкунчик". Мальчик поделился с министром, что ему очень понравился спектакль."Я хочу тебе пожелать здоровья и удачи. Хорошо учись, радуй маму!" - напутствовал Кравцов.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

https://ria.ru/20220103/minenergo-1766480214.html

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общество, волгоградская область, москва, владимир путин, большой театр, дед мороз, сергей кравцов