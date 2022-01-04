https://ria.ru/20220104/efiopiya-1766538742.html

В МИД предположили, с чем связана эвакуация дипломатов из Эфиопии

В МИД предположили, с чем связана эвакуация дипломатов из Эфиопии - РИА Новости, 04.01.2022

В МИД предположили, с чем связана эвакуация дипломатов из Эфиопии

Решение эвакуировать дипломатов западных стран и сотрудников ООН из Эфиопии может быть связано с тем, что они не хотят повторить ошибки хаотичной эвакуации из... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:04

2022-01-04T12:04

2022-01-04T12:08

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Решение эвакуировать дипломатов западных стран и сотрудников ООН из Эфиопии может быть связано с тем, что они не хотят повторить ошибки хаотичной эвакуации из Афганистана, сказал в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко.Ранее сообщалось, что ООН временно вывозит членов семей своих сотрудников из Эфиопии, исходя из соображений безопасности. По информации местных СМИ, отряды повстанцев из эфиопского штата Тыграй захватили город Дебре-Сина, расположенный в 189 км к северо-востоку от столицы страны Аддис-Абебы. Кроме того, ранее США призвали своих граждан покинуть Эфиопию, пока доступны гражданские авиарейсы. Телеканал CNN также сообщал, что США разместили в Джибути силы специального назначения на случай, если будет нужно предоставить помощь американскому посольству в Эфиопии. Об эвакуации дипломатов из Эфиопии также заявили ряд стран Европы, Израиль."Каждая страна самостоятельно принимает решение о том, как ей обеспечивать безопасность своих граждан в случае чрезвычайных ситуаций. Не готов оценивать действия тех стран, которые предлагают своим гражданам покинуть Эфиопию, с точки зрения того, разумно это или своевременно – у каждого правительства свои критерии", - сказал Ткаченко, отвечая на вопрос с чем, по его мнению, может быть связана эвакуация дипломатического персонала западных стран из Эфиопии с учетом того, что посольство РФ продолжает работу и не планирует вывозить сотрудников."У каждой страны своя логика. Возможно, кто-то перестраховывается, вспоминая то, как непросто была организована эвакуация из Афганистана", - отметил Ткаченко.Он отметил, что Россия очень плотно отслеживает ситуацию в столице Эфиопии Аддис-Абебе, находится в постоянном контакте с властями Эфиопии и опирается на объективную ситуацию, не собираясь "пускать вопросы обеспечения безопасности российских граждан и сотрудников посольства на самотёк"."В посольстве работает кризисный штаб, который оценивает ситуацию, обменивается информацией с центром, есть определённые механизмы, которые могут быть задействованы для решения ряда вопросов, если этого потребует обстановка "на земле". На сегодняшний день посольство нам таких рекомендаций не даёт", - добавил Ткаченко.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.В начале ноября СМИ сообщали, что девять повстанческих движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые Аддис-Абеба считает террористическими группировками. В ноябре парламент Эфиопии утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко >>

https://ria.ru/20211124/efiopiya-1760499921.html

https://ria.ru/20211113/efiopiya-1758881872.html

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