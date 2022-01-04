https://ria.ru/20220104/dtp-1766555815.html

Пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян планируют выписать во вторник

Пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян планируют выписать во вторник - РИА Новости, 04.01.2022

Пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян планируют выписать во вторник

Сорок пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян планируют выписать во вторник, сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Витебской областной... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:26

2022-01-04T15:26

2022-01-04T17:02

белоруссия

дтп с российскими туристами в белоруссии

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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Сорок пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян планируют выписать во вторник, сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Витебской областной клинической больницы Александр Горбунов.Главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич ранее сообщил, что более 30 пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян могут быть выписаны во вторник. Он отметил, что у двоих пострадавших тяжелые травмы позвоночника."Сегодня выписываются 40 человек, придет автобус, и российская сторона доставит их к месту жительства. Водитель проживает в Минской области, и его тоже переведут ближе к дому", - приводит слова Горбунова издание "Беларусь сегодня".Он уточнил, что у большинства пострадавших были порезы, ушибы и ссадины, у семерых - переломы кости носа."Две травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом второго поясничного позвонка. Кроме того, у водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы… Сегодня состоялась консультация со специалистами Всероссийского центра медицины катастроф, также проводили телемедицинскую консультацию с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", - рассказал Горбунов.Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам.

https://ria.ru/20220104/dtp-1766548263.html

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белоруссия, дтп с российскими туристами в белоруссии, новости - туризм