https://ria.ru/20220104/dtp-1766554535.html

В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом

В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом - РИА Новости, 04.01.2022

В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом

Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом в Свердловской области, четыре человека, в том числе, ребенок, пострадали, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:13

2022-01-04T15:13

2022-01-04T15:19

происшествия

свердловская область

авто

режевской городской округ

реж

алапаевск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом в Свердловской области, четыре человека, в том числе, ребенок, пострадали, сообщает во вторник прокуратура региона."Прокуратура взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП в Режевском районе с участием рейсового автобуса, в котором, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.По предварительным данным, во вторник около 14.55 (12.55 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на 57-м километре автодороги Екатеринбург - Реж – Алапаевск. Авария произошла на территории Режевского городского округа.Прокуратура отмечает, что водитель автомобиля Nissan, двигавшегося из Екатеринбурга в сторону Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из поселка Буланаш в Екатеринбург.Режевской городской прокурор Николай Удалов выехал на место происшествия, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20220104/dtp-1766530987.html

свердловская область

режевской городской округ

реж

алапаевск

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происшествия, свердловская область, авто, режевской городской округ, реж, алапаевск