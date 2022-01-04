https://ria.ru/20220104/dtp-1766554535.html
В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом
В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом - РИА Новости, 04.01.2022
В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом
Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом в Свердловской области, четыре человека, в том числе, ребенок, пострадали, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:13
2022-01-04T15:13
2022-01-04T15:19
происшествия
свердловская область
авто
режевской городской округ
реж
алапаевск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом в Свердловской области, четыре человека, в том числе, ребенок, пострадали, сообщает во вторник прокуратура региона."Прокуратура взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП в Режевском районе с участием рейсового автобуса, в котором, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.По предварительным данным, во вторник около 14.55 (12.55 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на 57-м километре автодороги Екатеринбург - Реж – Алапаевск. Авария произошла на территории Режевского городского округа.Прокуратура отмечает, что водитель автомобиля Nissan, двигавшегося из Екатеринбурга в сторону Режа, решив обогнать идущий впереди автомобиль, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом, следующим из поселка Буланаш в Екатеринбург.Режевской городской прокурор Николай Удалов выехал на место происшествия, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20220104/dtp-1766530987.html
свердловская область
режевской городской округ
реж
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происшествия, свердловская область, авто, режевской городской округ, реж, алапаевск
15:13 04.01.2022 (обновлено: 15:19 04.01.2022)
В Свердловской области автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Свердловской области, пострадали четверо